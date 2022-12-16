По всей Киевской области будут выключать свет во время воздушных тревог, - мэр Ирпеня

"Когда продолжается воздушная тревога, полностью ДТЭК будет выключать всю область. И когда у вас нет даже 4 часа света, а его уже должны включить и звучит воздушная тревога, так же не будет света до окончания воздушной тревоги", - сказал он.

Маркушин отметил, что если не будет "прилетов" во время воздушной тревоги, то свет будут включать жителям по очереди.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к девятой массированной атаке по территории Украины.

В Киевской области был поврежден объект критической инфраструктуры и девять частных домов. В некоторых общинах возникли перебои со связью, водо- и теплоснабжением.

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