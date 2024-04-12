Деокупована частина Херсонської області без світла, є перебої і з водою

У всій деокупованій частині Херсонській області зникло світло. А у Херсоні спостерігаються перебої з водою.
Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Відсутність електроенергії по всій деокупованій частині Херсонської області внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру у сусідній Миколаївській області призвела до аварій в системі водозабезпечення нашої громади", - розповів він.
За словами Мрочка, через гідроудари, спричинені відключенням електрики, у водопровідній мережі у селищі Текстильному Херсона виникли перебої з водопостачанням.
"Спеціалісти Херсонського водоканалу до кінця дня проведуть роботи із підвищення тиску у водопровідній мережі і на вихідні жителі селища будуть з водою. З наступного тижня фахівці приступлять до капітального ремонту пошкодженої ділянки водоводу", - розповів голова МВА.
Він також звернувся до мешканців за можливості зробити запас води для забезпечення своїх потреб.
Електропостачання у Херсоні зникало в ніч на 10 квітня, але за кілька годин з'явилося. В "Укренерго" повідомляли, що росіяни знову атакували енергооб'єкт. У Херсонській та Миколаївській областях довелося застосувати аварійні винятки світла. Згодом світло повернули.
Згодом у Миколаєві спостерігається масштабне аварійне відключення світла. Зникало світло і в Херсоні, зокрема, у Таврійському та Центральному районах та Херсонському районі.
Крім того, в Одеській області було пошкоджено енергетичний об'єкт. Спочатку повідомлялося, що постраждала одна людина, потім двоє – працівники Одеської залізниці. Росіяни атакували Одеську область балістикою. Перед цим ворог запустив дрони, які атакували енергоінфраструктуру.
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