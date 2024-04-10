В Одесі росіяни влучили в енергетичний об’єкт

Під час ранкової атаки росіян на Одеську область постраждав енергетичний об’єкт. Терористична атака була здійснена у день звільнення Одеси від нацистських загарбників під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram .

"Ворог увесь ранок "вітає" Одесу із Днем визволення. У місті росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі. Оцінюємо масштаби пошкоджень енергообʼєкта. Також постраждав приватний будинок та декілька автівок", - написав він та додав, що наразі відомо про одного постраждалого.

Крім того, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив в Telegram, що на світанку, близько 5:30, російські терористи атакували Одеську область ракетами, застосували і балістику.

За його даними, спочатку росіяни запустили ударні безпілотники, під прицілом знову була енергетична інфраструктура. Наші сили ППО знищили два "Шахеди".

"В день звільнення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства", - написав він.

За його інформацією, також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Люди дивом не постраждали.

Атака 10 квітня

Нагадаємо, війська РФ вночі атакували Україну ракетами двох типів та "Шахедами".

Збито 14 "шахедів" у Миколаївській та Одеській областях. Також знищено дві ракети, які російські війська направляли у бік Одеси.

Ближче до ранку росіяни запустили групу ударних дронів типу "Шахед" із акваторії Чорного моря. Тривогу оголосили в Одеській та Запорізькій областях.

В Одесі мешканці чули вибухи. Росіяни атакували місто ракетами.