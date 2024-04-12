Деоккупированная часть Херсонской области без света, есть перебои и с водой

Во всей деоккупированной части Херсонской области пропал свет. А в Херсоне наблюдаются перебои с водой.
Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Отсутствие электроэнергии по всей деоккупированной части Херсонской области в результате вражеских атак на критическую инфраструктуру в соседней Николаевской области привело к авариям в системе водоснабжения нашей общины", - рассказал он.
По словам Мрочко, из-за гидроударов, вызванных отключением электричества, в водопроводной сети в поселке Текстильном Херсона возникли перебои с водоснабжением.
"Специалисты Херсонского водоканала до конца дня проведут работы по повышению давления в водопроводной сети и на выходные жители поселка будут с водой. Со следующей недели специалисты приступят к капитальному ремонту поврежденного участка водовода", - рассказал глава ГВА.
Он также обратился к жителям по возможности сделать запас воды для обеспечения своих потребностей.
Электроснабжение в Херсоне исчезало в ночь на 10 апреля, но через несколько часов появилось. В "Укрэнерго" сообщали, что россияне снова атаковали энергообъект. В Херсонской и Николаевской областях пришлось применить аварийные исключения света. Позже свет вернули.
Позже в Николаеве наблюдалось масштабное аварийное отключение света. Исчезал свет и в Херсоне, в частности, в Таврическом и Центральном районах и в Херсонском районе.
Кроме того, в Одесской области был поврежден энергетический объект. Сначала сообщалось, что пострадал один человек, затем два - работники Одесской железной дороги. Россияне атаковали Одесскую область баллистикой. Перед этим враг запустил дроны, атаковавшие энергоинфраструктуру.
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