Деоккупированная часть Херсонской области без света, есть перебои и с водой

"Отсутствие электроэнергии по всей деоккупированной части Херсонской области в результате вражеских атак на критическую инфраструктуру в соседней Николаевской области привело к авариям в системе водоснабжения нашей общины", - рассказал он.

По словам Мрочко, из-за гидроударов, вызванных отключением электричества, в водопроводной сети в поселке Текстильном Херсона возникли перебои с водоснабжением.

"Специалисты Херсонского водоканала до конца дня проведут работы по повышению давления в водопроводной сети и на выходные жители поселка будут с водой. Со следующей недели специалисты приступят к капитальному ремонту поврежденного участка водовода", - рассказал глава ГВА.

Он также обратился к жителям по возможности сделать запас воды для обеспечения своих потребностей.