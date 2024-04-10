В Миколаєві сталося масштабне аварійне відключення світла

У Миколаєві зафіксували масштабне аварійне відключення світла у середу, 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Миколаївобленерго ".

"Друзі, маємо масштабне аварійне відключення", - йдеться у повідомленні.

У обленерго додали, що у тих домівках, де немає світла - то не за годинними графіками.

"Вже працюємо над перезаживленням споживачів. Вірте в енергетиків!" - додають у повідомленні.