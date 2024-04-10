В Миколаєві сталося масштабне аварійне відключення світла
У Миколаєві зафіксували масштабне аварійне відключення світла у середу, 10 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївобленерго".
"Друзі, маємо масштабне аварійне відключення", - йдеться у повідомленні.
У обленерго додали, що у тих домівках, де немає світла - то не за годинними графіками.
"Вже працюємо над перезаживленням споживачів. Вірте в енергетиків!" - додають у повідомленні.
Обстріл Миколаївської області
10 квітня російські війска атакували Миколаївську область дронами-камікадзе.
Через влучання ворожих БПЛА фіксувались пошкодження енергооб'єкту у Миколаївському районі та рекреаційного об'єкта регіона. Почалися пожежі.
В Миколаївській області вводились аварійні віключення світла. Пізніше електропостачання було відновлено.
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