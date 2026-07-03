Не всім субсидію призначать автоматично: кому треба обов’язково звернутися до ПФУ

Пенсійний фонд України визначає право домогосподарств на отримання житлової субсидії до 30 квітня 2027 року. Більшості отримувачів субсидію перепризначать автоматично, однак є винятки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Житлову субсидію призначають на два періоди:
У ПФУ наголосили, що більшості отримувачів субсидію на наступний період перепризначать автоматично.
Попри це, деяким категоріям громадян потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву.
Звернутися до Пенсійного фонду потрібно, якщо:
Окрім того, якщо після призначення субсидії змінилися обставини, які можуть вплинути на право на допомогу, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів.
Зокрема, це стосується:
Подати заяву можна кількома способами:
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