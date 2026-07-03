Не всем назначат субсидию автоматически: кому нужно обязательно обратиться в ПФУ

Пенсионный фонд Украины определяет право домохозяйств на получение жилищной субсидии до 30 апреля 2027 года. Большинству субсидию переназначат автоматически, однако есть исключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Жилищную субсидию назначают на два периода:
В ПФУ подчеркнули, что большинству получателей субсидию на следующий период переназначат автоматически.
Тем не менее, некоторым категориям граждан нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление.
Обратиться в Пенсионный фонд нужно, если:
Кроме того, если после назначения субсидии изменились обстоятельства, которые могут повлиять на право на помощь, об этом необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней.
В частности, это касается:
Подать заявление можно несколькими способами:
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