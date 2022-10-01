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"Всіх на всіх". У Києві пройшла акція із закликом звільнити полонених (фото)

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Київ, Субота 01 жовтня 2022 16:10
"Всіх на всіх". У Києві пройшла акція із закликом звільнити полонених (фото) Фото: акція з вимогою звільнити полонених українців (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У центрі Києва сьогодні, 1 жовтня 2022 року, відбулася акція з вимогою звільнити полонених українських захисників.

РБК-Україна публікує фоторепортаж з місця події.

Акцію було організовано сім'ями полонених військовослужбовців із військової частини 3057 Національної гвардії України, що дислокувалася у Маріуполі.

&quot;Всіх на всіх&quot;. У Києві пройшла акція із закликом звільнити полонених (фото)&quot;Всіх на всіх&quot;. У Києві пройшла акція із закликом звільнити полонених (фото)&quot;Всіх на всіх&quot;. У Києві пройшла акція із закликом звільнити полонених (фото)

Фото: акція у Києві з вимогою звільнити полонених (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також на сьогоднішню акцію прийшли родичі полонених "азовців" та військовослужбовців в/ч 9937, 3011, 3033, 2802 та інших.

&quot;Всіх на всіх&quot;. У Києві пройшла акція із закликом звільнити полонених (фото)&quot;Всіх на всіх&quot;. У Києві пройшла акція із закликом звільнити полонених (фото)

Фото: акція у Києві з вимогою звільнити полонених (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, учасники вимагали звільнити цивільних, які вже кілька місяців утримуються російськими військами.

&quot;Всіх на всіх&quot;. У Києві пройшла акція із закликом звільнити полонених (фото)&quot;Всіх на всіх&quot;. У Києві пройшла акція із закликом звільнити полонених (фото)&quot;Всіх на всіх&quot;. У Києві пройшла акція із закликом звільнити полонених (фото)

Фото: акція у Києві з вимогою звільнити полонених (Віталій Носач/РБК-Україна)

Скільки українців у російському полоні

За даними української влади, на сьогодні у російському полоні перебувають близько 2 500 осіб. Причому серед них багато мирних жителів.

"Ми говоримо про 2500 полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже кілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені", - говорила. у вересні віце-прем'єр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Скільки російських військових в українському полоні

Точні цифри поки не розкриваються, але, за словами керівника військової розвідки Кирила Буданова, обмінний фонд є, і він постійно поповнюється.

"Я не можу дати точну цифру, ви повинні зрозуміти мене (щоб не завадити організації обміну, - ред.)... Можу сказати, що обмінний фонд у нас є і він зростає. Успішний контрнаступ дає можливість поповнити обмінний фонд", - наголосив він.

Представник прес-служби Головного управління розвідки Андрій Юсов уточнив, що українська сторона постійно працює над новими обмінами . Зокрема, Збройні сили на сході та півдні роблять все можливе, щоб поповнити обмінний фонд та тиснути на Росію у питанні визволення полонених.

Буданов також зазначав, що продовжуються переговори про обмін за формулою "всіх на всіх".

Найбільший обмін з лютого

У другій половині вересня пройшло два обміни полоненими. Перший - 21 числа - був найбільшим з початку повномасштабної війни. У його рамках вдалося звільнити 215 захисників, російській стороні видали 55 військовослужбовців та нардепа Віктора Медведчука.

У ході цього обміну звільнили багато відомих українських захисників: Дениса "Редіса" Прокопенка, Сергія "Волину" Волинського, Святослава "Калину" Паламаря, Олега Хоменка, Євгена Бову, Дениса Шлегу, Мар'яну Момонову та інших. Командири "Азова", за домовленостями з Росією, будуть перебувати в Туреччині до кінця війни.

Крайній обмін

Ще шістьох осіб - 4 морпіхів і двох цивільних - повернули 29 вересня . Військовослужбовці брали участь у боях за Маріуполь, а цивільних жінок росіяни викрали через фотографії російських військових та техніки в телефонах.

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Київ Обмін полоненими
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