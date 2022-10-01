"Всех на всех". В Киеве прошла акция с призывом освободить пленных (фото)

В центре Киева сегодня, 1 октября 2022 года, прошла акция с требованием освободить пленных украинских защитников.

Акция была организована семьями пленных военнослужащих из воинской части 3057 Национальной гвардии Украины, которая дислоцировалась в Мариуполе.

Фото: акция в Киеве с требованием освободить пленных (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также на сегодняшнюю акцию пришли родственники пленных "азовцев" и военнослужащих в/ч 9937, 3011, 3033, 2802 и других.

Фото: акция в Киеве с требованием освободить пленных (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме того, участники требовали освободить гражданских, которые уже несколько месяцев удерживаются российскими войсками.

Фото: акция в Киеве с требованием освободить пленных (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сколько украинцев в российском плену

По данным украинских властей, на сегодня в российском плену находятся около 2 500 человек. Причем в их числе много мирных жителей.

"Мы говорим о 2 500 пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего - там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены", - говорила в сентябре вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Сколько российских военных в украинском плену

Точные цифры пока не раскрываются, но по словам руководителя военной разведки Кирилла Буданова, обменный фонд есть, и он постоянно пополняется.

"Я не могу дать точную цифру, вы должны понять меня (чтобы не помешать организации обмена, - ред.)… Могу сказать, что обменный фонд у нас есть и он растет. Успешное контрнаступление дает возможность пополнить обменный фонд", - подчеркнул он.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов уточнил, что украинская сторона постоянно работает над новыми обменами. В частности, Вооруженные силы на востоке и юге делают все возможное, чтобы пополнить обменный фонд и давить на Россию в вопросе освобождения пленных.

Буданов также отмечал, что продолжаются переговоры об обмене по формуле "всех на всех".

Крупнейший обмен с февраля

Во второй половине сентября прошло два обмена пленными. Первый - 21 числа - был самым большим с начала полномасштабной войны. В его рамках удалось освободить 215 защитников, российской стороне выдали 55 военнослужащих и нардепа Виктора Медведчука.

В ходе этого обмена освободили много известных украинских защитников: Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламаря, Олега Хоменко, Евгения Бову, Дениса Шлегу, Марьяну Момонову и других. Командиры "Азова", по договоренностям с Россией, будут находиться в Турции до конца войны.

Крайний обмен

Еще шестерых человек - 4 морпехов и двух гражданских - вернули 29 сентября. Военнослужащие участвовали в боях за Мариуполь, а гражданских женщин россияне похитили из-за фотографий российских военных и техники в телефонах.