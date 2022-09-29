Україна та Росія провели новий обмін полоненими: кого повернули

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернули чотирьох військових та двох цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ОП Андрія Єрмака.

"Ще більше наших - вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних", - написав Єрмак.

Кого повернули додому

За словами Єрмака, серед звільнених з російського полону:

офіцери - Булахов Олексій та Костенко Микола,

солдати - Герасименко Людмила та Іван Земляной,

цивільні - Андруша Вікторія та Майборода Яна.

Він зазначив, що у кожного зі звільнених українців своя історія. Адже, наприклад Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.

При цьому Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

А звільнені військові брали участь у боях за Маріуполь.

Глава ОП зазначив, що обміни продовжуються і мета влади повернути всіх наших людей.

"Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов’язково це зробимо. Дякую за ефективну роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Лише цього місяця ми повернули 235 наших людей. Не зупиняємось", - додав Єрмак.