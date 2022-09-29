Україна та Росія провели новий обмін полоненими: кого повернули
Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернули чотирьох військових та двох цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ОП Андрія Єрмака.
"Ще більше наших - вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних", - написав Єрмак.
Кого повернули додому
За словами Єрмака, серед звільнених з російського полону:
- офіцери - Булахов Олексій та Костенко Микола,
- солдати - Герасименко Людмила та Іван Земляной,
- цивільні - Андруша Вікторія та Майборода Яна.
Він зазначив, що у кожного зі звільнених українців своя історія. Адже, наприклад Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.
При цьому Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.
А звільнені військові брали участь у боях за Маріуполь.
Глава ОП зазначив, що обміни продовжуються і мета влади повернути всіх наших людей.
"Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов’язково це зробимо. Дякую за ефективну роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Лише цього місяця ми повернули 235 наших людей. Не зупиняємось", - додав Єрмак.
Нагадаємо, що ще не так давно відбувся масштабний обмін полоненими з РФ. Коли вдалося звільнити з російського полону 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азову" та 10 іноземців. Росії повернули - кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.