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Втекли від мобілізації. Тисяча кримських татар виїхали з Криму в Туреччину

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Туреччина, Вівторок 27 грудня 2022 17:16
Втекли від мобілізації. Тисяча кримських татар виїхали з Криму в Туреччину Фото: тисяча кримських татар виїхали з Криму в Туреччину (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

З початку оголошення злочинної мобілізації Російської Федерації з тимчасово окупованого Криму до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку представництва президента України в АР Крим.

Постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева в рамках візиту до Туреччини провела зустріч із заступником міністра закордонних справ країни Ясіном Серімом.

"Пан Серім зазначив, що з початку оголошення злочинної мобілізації на території РФ та окупованого Криму, до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар", - сказала Ташева.

Сторони також обговорили проблему політичних в’язнів. Наразі ця тема залишається на порядку денному для Туреччини в рамках її контактів із РФ.

Також постійна представниця відзначила підтримку Кримської платформи зі сторони Туреччини та її участь у Самітах на найвищому рівні. У відповідь Серім запевнив, що Турецька Республіка й надалі підтримуватиме діяльність Кримської платформи.

Нагадаємо, центр національного спротиву зазначає, що кримчани відмовляються від мобілізації до армії РФ, хоча росіяни й намагаються мотивувати місцевих жителів. Зокрема, обіцяють тим, хто піде воювати проти України, земельну ділянку в Криму.

Раніше ми писали, що після старту російської мобілізації з окупованого Криму виїхало 10 тисяч українців.

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