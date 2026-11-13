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У всіх аеропортах США призупинили вильоти літаків

23:32 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Едуард Ткач
У всіх аеропортах США призупинили вильоти літаків Фото: спочатку обмеження ввели до Чикаго (Getty Images)
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Сьогодні п'ятницю, 13 листопада, у США з метою безпеки заборонили вильоти у всіх аеропортах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Axios.

Згідно із заявою Федерального управління цивільної авіації США (FAA), рішення про призупинення польотів у країні ухвалено "у зв'язку з надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки".

"Всі рейси, що вилітають, повинні залишатися призупиненими до подальшого повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Це було зроблено після того, як раніше агентство повідомило про проблеми зі зв'язком у системі керування повітряним рухом.

"Питання, що стосуються міжнародних рейсів, що прибувають, будуть розглядатися в індивідуальному порядку", - додали в агентстві.

Незадовго до цього оголошення FAA призупинив рух у Чикаго через проблеми зі зв'язком із диспетчерською службою.

Інші інциденти

Нагадаємо, 21 вересня Федеральне управління цивільної авіації США також призупинило польоти у кількох аеропортах на східному узбережжі країни. Причиною став масштабний технічний збій у системі зв'язку.

Також ми писали, що 11 січня 2023 року в США також було скасовано всі рейси. Причиною став збій у роботі системи оповіщення повітряних місій.

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