У всіх аеропортах США призупинили вильоти літаків

Сьогодні п'ятницю, 13 листопада, у США з метою безпеки заборонили вильоти у всіх аеропортах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Axios .

Згідно із заявою Федерального управління цивільної авіації США (FAA), рішення про призупинення польотів у країні ухвалено "у зв'язку з надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки".

"Всі рейси, що вилітають, повинні залишатися призупиненими до подальшого повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Це було зроблено після того, як раніше агентство повідомило про проблеми зі зв'язком у системі керування повітряним рухом.

"Питання, що стосуються міжнародних рейсів, що прибувають, будуть розглядатися в індивідуальному порядку", - додали в агентстві.

Незадовго до цього оголошення FAA призупинив рух у Чикаго через проблеми зі зв'язком із диспетчерською службою.