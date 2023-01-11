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В Штатах скасували усі авіарейси: в чому причина

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Середа 11 січня 2023 14:19
В Штатах скасували усі авіарейси: в чому причина Фото: в Штатах скасували усі авіарейси через збій в роботі NOTAM (flickr)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території Сполучених Штатів Америки скасували авіарейси через збій в роботі системи оповіщення повітряних місій (NOTAM).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC.

Як пише Федеральне авіаційне управління США, фахівці працюють над відновленням системи, однак наразі немає оцінок щодо відновлення обслуговування.

"FAA працює над відновленням своєї системи оповіщення повітряних місій. Наразі ми проводимо остаточну перевірку та перезавантажуємо систему. Ми будемо надавати часті оновлення в міру прогресу", - пише пресслужба.

Зазначається, що пасажири, які прибувають та вилітають, можуть очікувати затримок протягом дня.

Водночас аеропорти за межами США заявили, що їх операції продовжують здійснюватись у звичайному режимі попри перебої в роботі FAA.

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