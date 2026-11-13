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Во всех аэропортах США приостановили вылеты самолетов

23:32 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Во всех аэропортах США приостановили вылеты самолетов Фото: изначально ограничения ввели в Чикаго (Getty Images)
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Сегодня пятницу, 13 ноября, в США в целях безопасности запретили вылеты во всех аэропортах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Axios.

Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации США (FAA), решение о приостановке полетов в стране принято "в связи с чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности".

"Все вылетающие рейсы должны оставаться приостановленными до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Это было сделано после того, как ранее агентство сообщило о проблемах со связью в системе управления воздушным движением.

"Вопросы, касающиеся прибывающих международных рейсов, будут рассматриваться в индивидуальном порядке", - добавили в агентстве.

Незадолго до этого объявления FAA приостановило движение в Чикаго из-за проблем со связью с диспетчерской службой.

Другие инциденты

Напомним, 21 сентября Федеральное управление гражданской авиации США тоже приостановило полеты в нескольких аэропортах на восточном побережье страны. Причиной стал масштабный технический сбой а системе связи.

Также мы писали, что 11 января 2023 года в США тоже были отменены все рейсы. Причиной стал сбой в работе системы оповещения воздушных миссий.

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