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У США зупинили польоти в аеропортах через масштабний технічний збій у системі зв'язку

02:38 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
У США зупинили польоти в аеропортах через масштабний технічний збій у системі зв'язку Фото: літаки в аеропорту США (Getty Images)
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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) тимчасово призупинило польоти в кількох великих аеропортах на східному узбережжі країни через масштабний технічний збій у системі зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

За даними ЗМІ, збій призвів до масштабних перебоїв у роботі авіасполучення по всій країні. Станом на понеділок було затримано або скасовано понад 5,6 тисячі рейсів, зокрема близько 1,2 тисячі - в районі Нью-Йорка.

Понад 100 рейсів довелося перенаправити до інших аеропортів.

Проблема виникла в радіодиспетчерському центрі Філадельфії (TRACON), який забезпечує управління повітряним рухом. За інформацією FAA, вийшла з ладу основна лінія зв'язку.

Коли фахівці спробували перейти на резервну систему, з'ясувалося, що резервний оптоволоконний кабель був випадково пошкоджений будівельною бригадою в Нью-Джерсі.

Через відсутність належного зв'язку FAA на певний час обмежило використання повітряного простору на північному сході США. Обмеження торкнулися трьох основних аеропортів Нью-Йорка - JFK, LaGuardia та Newark, а також аеропортів Філадельфії та Бостона.

Тимчасові обмеження також діяли в низці менших аеропортів регіону.

Збій стався в день початку високорівневого тижня Генеральної асамблеї ООН, коли до Нью-Йорка прибували близько 130 світових лідерів та десятки міністрів. Це додатково ускладнило ситуацію з авіаперевезеннями.

У FAA заявили, що відновлення роботи систем відбувається поступово, однак повноцінне відновлення авіасполучення залежить від того, коли фахівці зможуть гарантувати безпечну роботу систем зв'язку.

Зазначимо, масовий збій в цивільній авіації в США стається не вперше. Раніше влада доручила провести розслідуванняя з цього приводу.

Як відомо,в Європі літаки часто не бачать сигналів GPS, що негативно впливає на польоти. Дослідники довели, це справа Росії.

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