Всі військові в Україні матимуть чіткі терміни служби і відстрочку після контракту, - Паліса

Неділя 01 березня 2026 19:56
Всі військові в Україні матимуть чіткі терміни служби і відстрочку після контракту, - Паліса Фото: Павло Паліса (facebook.com/Pavlo.Palisa/)
Автор: Едуард Ткач

Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що для всіх військових в Україні готують чіткі терміни служби з відстрочкою після контракту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

Читайте також: Зеленський назвав щомісячні темпи мобілізації: у РФ на 10 тисяч більше

За словами Паліси, відповідні контракти зможуть підписувати навіть ті люди, які вже мобілізовані. Такі впровадження плануються з метою переходу країни на контрактну армію.

"(Контракти - ред), які зможуть підписувати в тому числі і мобілізовані вже громадяни України з метою отримання чітких термінів служби і плавного переходу з мобілізованої армії до контрактної", - сказав заступник керівника ОП.

Коментуючи можливі відстрочки в цих контрактах, Паліса зауважив, що попередній міністр оборони напрацював проєкт закону, який вже був подавався до Верховної Ради стосовно нових контрактів.

Він додав, що чинний глава Міноборони Михайло Федоров взяв паузу на певні допрацювання і найближчим часом очікується новий проєкт.

"Запити на терміни служби зрозумілий і ми спробуємо все-таки його реалізувати шляхом контрактів", - резюмував Павло Паліса.

В Україні хочуть змінити мобілізацію

Нагадаємо, нещодавно нардеп Федір Веніславський заявив, що в Україні готують зміни в підходах до мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування діючих процедур. За його словами, нові правила можуть представити вже в найближчі місяці.

Крім того, глава Міноборони Михайло Федоров днями теж анонсував, що триває робота над комплексною реформою мобілізації. Зокрема, буде запропоновано рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми.

До слова, вчора він сказав, що триває розробка плану для вирішення проблем з мобілізацією та СЗЧ. Серед ідей - більш активне залучення іноземців до лав ЗСУ.

