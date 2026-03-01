Всі військові в Україні матимуть чіткі терміни служби і відстрочку після контракту, - Паліса

Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що для всіх військових в Україні готують чіткі терміни служби з відстрочкою після контракту.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він сказав в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

За словами Паліси, відповідні контракти зможуть підписувати навіть ті люди, які вже мобілізовані. Такі впровадження плануються з метою переходу країни на контрактну армію.

"(Контракти - ред), які зможуть підписувати в тому числі і мобілізовані вже громадяни України з метою отримання чітких термінів служби і плавного переходу з мобілізованої армії до контрактної", - сказав заступник керівника ОП.

Коментуючи можливі відстрочки в цих контрактах, Паліса зауважив, що попередній міністр оборони напрацював проєкт закону, який вже був подавався до Верховної Ради стосовно нових контрактів.

Він додав, що чинний глава Міноборони Михайло Федоров взяв паузу на певні допрацювання і найближчим часом очікується новий проєкт.

"Запити на терміни служби зрозумілий і ми спробуємо все-таки його реалізувати шляхом контрактів", - резюмував Павло Паліса.