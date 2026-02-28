Залучать іноземців: Федоров розкрив план щодо мобілізації та СЗЧ
В Україні розробляють комплексний план для розв’язання проблем із мобілізацією та випадками СЗЧ, який передбачає активніше залучення іноземних громадян до лав ЗСУ.
Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільний брифінг з очільницею Міноборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріу.
Нові рішення та залучення іноземців
За словами Федорова, план уже напрацьований і пройшов "краш-тести" під час обговорень із командирами на фронті та військовими експертами.
Одним із ключових елементів стратегії стане розширення участі іноземців у виконанні бойових завдань.
"Наш комплексний план щодо вирішення проблем з СЗЧ і мобілізацією - він включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців", - наголосив міністр.
Терміни впровадження
Федоров зауважив, що через чотири роки повномасштабної війни накопичилося багато складних питань, які потребують зваженого підходу.
Конкретні кроки почнуть публічно озвучувати та впроваджувати вже найближчим часом.
"В найближчі місяці ви побачите, як крок за кроком ми почнемо приймати конкретні рішення. Ми вже почали багато рішень приймати, які стосуються інших проблем... але паралельно мій фокус уваги особисто знаходиться зараз на цьому питанні", - підкреслив очільник Міноборони.
Проблеми з СЗЧ в Україні
Нагадаємо, проблема мобілізації та самовільного залишення частин залишається однією з найскладніших для оборонного сектору. Раніше Михайло Федоров повідомляв, що близько 2 млн українців перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку.
Також у Міноборони заявляли про наміри мінімізувати кількість випадків СЗЧ шляхом покращення умов служби та правових механізмів. Зокрема, в Україні вже діють процедури, які дозволяють військовослужбовцям легально повернутися з СЗЧ та зняти кримінальну відповідальність за певної умови.
Водночас держава продовжує вдосконалювати законодавство щодо мобілізаційних процесів, оскільки правила посилюються задля забезпечення стабільного поповнення резервів Збройних сил.