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На всі руки майстер. Американець після семи сезонів у НБА їде на Олімпіаду в іншому спорті

Фото: Чейз Бадінгер змінив тісні зали на сонячні пляжі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колишній форвард "Г'юстона", "Міннесоти", "Індіани" та "Фінікса" Чейз Бадінгер пробився на Олімпійські ігри-2024 у пляжному волейболі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

36-річний спортсмен змінив баскетбол на волейбол у пляжному варіанті. У складі збірної США він кваліфікувався на літні Ігри в Парижі.

Бадінгер у дуеті з Майлзом Евансом пройшов відбір до чоловічої американської команди. У світовому рейтингу вони ділять 13-те місце та залишаються другою найсильнішою парою зі США після Майлза Партейна та Енді Бенеша. Бадінгер перебрався в пляжний волейбол у 2017 році.

Американець займався баскетболом і волейболом у школі, але потім зосередився на "кошиківці". На драфті НБА-2009 його під 44-м номером обрав "Детройт" і віддав у "Г'юстон". Бадінгер провів 7 сезонів на рівні асоціації (407 матчів) і тепер став першим спортсменом в історії, який виступить на Олімпіаді у волейболі після кар'єри в НБА.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили 105 українських спортсменів і 113 вітчизняних параатлетів.

Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних.

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Суспільний мовник покаже не менше 200 годин прямого ефіру Ігор та не менше сотні годин наживо з Паралімпіади. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" і т. д.) та канал "Суспільне Спорт".

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

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