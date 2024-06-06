RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На все руки мастер. Американец после семи сезонов в НБА едет на Олимпиаду в другом спорте

Фото: Чейз Бадингер сменил тесные залы на солнечном пляже (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший форвард "Хьюстона", "Миннесоты", "Индианы" и "Финикса" Чейз Бадингер пробился на Олимпийские игры-2024 в пляжном волейболе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

36-летний спортсмен сменил баскетбол на волейбол в пляжном варианте. В составе сборной США он квалифицировался на летние Игры в Париже.

Бадингер в дуэте с Майлзом Эвансом прошел отбор в мужскую американскую команду. В мировом рейтинге они делят 13-е место и остаются второй сильнейшей парой из США после Майлза Партейна и Энди Бенеша. Бадингер перебрался в пляжный волейбол в 2017 году.

Американец занимался баскетболом и волейболом в школе, но затем сосредоточился на "корзиномяче". На драфте НБА-2009 его под 44-м номером выбрал "Детройт" и отдал в "Хьюстон". Бадингер провел 7 сезонов на уровне ассоциации (407 матчей) и стал первым спортсменом в истории, который выступит на Олимпиаде в волейболе после карьеры в НБА.

Что известно об Олимпийских играх-2024

Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде и Паралимпиаде. Лозунгом сборной стала фраза The Will to Win ("Воля к победе"). В данный момент частие в соревнованиях обеспечили 105 украинских спортсменов и 113 отечественных параатлетов.

Россия и Беларусь не будут выступать в командных турнирах. В то же время, МОК допустил отдельных белорусских и российских спортсменов к соревнованиям в статусе нейтральных.

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Общественный вещатель покажет не менее 200 часов прямого эфира Игр и не менее сотни часов вживую из Паралимпиады.Турниры будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".

К слову, ранее обнародовали прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАОлимпиада 2024БаскетболВолейбол