На все руки мастер. Американец после семи сезонов в НБА едет на Олимпиаду в другом спорте

36-летний спортсмен сменил баскетбол на волейбол в пляжном варианте. В составе сборной США он квалифицировался на летние Игры в Париже.

Бадингер в дуэте с Майлзом Эвансом прошел отбор в мужскую американскую команду. В мировом рейтинге они делят 13-е место и остаются второй сильнейшей парой из США после Майлза Партейна и Энди Бенеша. Бадингер перебрался в пляжный волейбол в 2017 году.

Американец занимался баскетболом и волейболом в школе, но затем сосредоточился на "корзиномяче". На драфте НБА-2009 его под 44-м номером выбрал "Детройт" и отдал в "Хьюстон". Бадингер провел 7 сезонов на уровне ассоциации (407 матчей) и стал первым спортсменом в истории, который выступит на Олимпиаде в волейболе после карьеры в НБА.

Что известно об Олимпийских играх-2024

Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде и Паралимпиаде. Лозунгом сборной стала фраза The Will to Win ("Воля к победе"). В данный момент частие в соревнованиях обеспечили 105 украинских спортсменов и 113 отечественных параатлетов.

Россия и Беларусь не будут выступать в командных турнирах. В то же время, МОК допустил отдельных белорусских и российских спортсменов к соревнованиям в статусе нейтральных.

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Общественный вещатель покажет не менее 200 часов прямого эфира Игр и не менее сотни часов вживую из Паралимпиады.Турниры будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".