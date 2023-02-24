Всі мости Києва були заміновані на випадок прориву РФ, - Резніков

За його словами, у разі прориву росіян у столицю з півночі, усі мости було б підірвано.

"Вони (мости - ред.) всі були заміновані. Була команда, якщо прорив - то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий", - сказав Резніков.

Водночас президент Володимир Зеленський підтвердив, що це питання було обговорено на найвищому рівні, а українське командування було готове до будь-яких кроків.

"Ми все обговорювали... Ми були щоденно готові до будь-яких кроків", - сказав він.

Детальніше про те, що у річницю повномасштабного вторгнення сказали президент України Володимир Зеленський, начальник військової розвідки Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський - читайте у матеріалі РБК-Україна.