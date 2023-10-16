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"Всі безпілотники з Китаю". У Росії вперше визнали, звідки отримують дрони

Фото: голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов (digital.ac.gov..ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Більшість безпілотників, якими користуються російські окупанти, було поставлено з Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінфіну Росії Антона Силуанова на засіданні комітету Держдуми з бюджету та податків.

Силуанов практично вперше за час повномасштабної війни на публічному рівні заявив про джерело поставок до Росії безпілотників. Його заява прозвучала в контексті анонсування нової російської програми щодо створення власної бази виробництва дронів.

"Сьогодні безпілотники здебільшого всі з Китайської народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу та гроші, необхідні для цього, виділені", - сказав він.

За словами міністра, Росія направить понад 60 млрд рублів (приблизно 18 млрд гривень) на новий національний проект з розвитку власної безпілотної бази.

"Завдання таке, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою "Зроблено у Росії", - додав Силуанов.

Співпраця РФ та Китаю

Хоча офіційно Китай і дотримується позиції нейтралітету щодо війни в Україні, ЗМІ неодноразово писали про його військове співробітництво з РФ. Так, ще в липні 2022 року Wall Street Journal писало про те, що за перші п'ять місяців року постачання мікросхем Китаю в Росію зросло вдвічі, а експорт оксиду алюмінію, який потрібний для виготовлення металевого алюмінію та виробництва зброї, зріс у 400 разів.

Загалом, експорт товарів потенційного військового призначення в Китаї за 12 місяців зріс більш ніж утричі порівняно з попереднім періодом.

Додамо, що The Telegraph встановило, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай передавав РФ тисячі дронів, гелікоптери, приціли та компоненти для військового виробництва.

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