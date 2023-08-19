Під час війни в Україні Китай передавав РФ гелікоптери, приціли та дрони, - The Telegraph

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай передавав Росії гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для військового виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Розслідувачі видання пишуть, що російські підсанкційні компанії, що займаються виробництвом бронетехніки, ракетних установок та стратегічних бомбардувальників отримували від Китаю компоненти.

Крім цього, китайські фірми поставили до РФ 1000 безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів для виробництва зброї, а також запчастини для літаків, в тому числі, і військових.

Серед отримувачів товарів значилися Росгвардія, МВС РФ, Ростех, компанія "Туполєв" та інші російські структури.

Співпраця РФ та Китаю

Хоча офіційно Китай і притримується позиції нейтралитету щодо війни в Україні, ЗМІ неодноразово писали про його військову співпрацю з РФ. Так, ще в липні 2022 року Wall Street Journal писали про те, що за перші п'ять місяців року поставки мікросхем Китаю до Росії зросли удвічі, а експорт оксиду алюмінію, який необхідний для виготовлення металевого алюмінію та виробництва зброї, зріс у 400 разів.

Цього ж року торгівля між КНР та РФ має перевищити 200 млрд доларів, що є рекордом у їхній співпраці. А загалом експорт товарів потенційного військового призначення в Китаї за 12 місяців зріс більш ніж у три рази порівняно з попереднім періодом.

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