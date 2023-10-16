"Все беспилотники из Китая". В России впервые признали, откуда получают дроны

Силуанов фактически впервые за время полномасштабной войны на публичном уровне заявил об источнике поставок в Россию беспилотников. Его заявление прозвучало в контексте анонсирования новой российской программы по созданию собственной базы производства дронов.

"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимые выделены", - сказал он.

По словам министра, Россия направит более 60 млрд рублей (примерно 18 млрд гривен) на новый национальный проект по развитию собственной беспилотной базы.

"Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России", - добавил Силуанов.

Сотрудничество РФ и Китая

Хотя официально Китай и придерживается позиции нейтралитета по поводу войны в Украине, СМИ неоднократно писали о его военном сотрудничестве с РФ. Так, еще в июле 2022 года Wall Street Journal писали о том, что за первые пять месяцев года поставки микросхем Китая в Россию выросли вдвое, а экспорт оксида алюминия, который необходим для изготовления металлического алюминия и производства оружия, вырос в 400 раз.

В целом, экспорт товаров потенциального военного назначения в Китае за 12 месяцев вырос более чем в три раза по сравнению с предыдущим периодом.

Добавим, что The Telegraph установило, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Китай передавал РФ тысячи дронов, вертолеты, прицелы и компоненты для военного производства.

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