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Китай продает России товары, которые необходимы для продолжения войны, - WSJ

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Суббота 16 июля 2022 11:56
Китай продает России товары, которые необходимы для продолжения войны, - WSJ Фото: Китай продает России товары, которые необходимы для продолжения войны против Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китайские компании продают России товары, которые необходимы ей для продолжения войны против Украины. Это подрывает усилия Запада по попыткам остановить военные действия Москвы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Только за первые пять месяцев текущего года:

  • поставки микросхем Китая в Россию выросли вдвое;
  • экспорт оксида алюминия, который необходим для изготовления металлического алюминия и производства оружия, вырос в 400 раз.

Рост стоимости экспорта можно также объяснить инфляцией, однако многие китайские компании продолжают торговлю со страной-оккупантом.

Несмотря на то, что китайский экспорт в Россию и составляет лишь небольшую часть общего объема экспорта, однако это продолжает вызывать беспокойство у Запада.

"Наше правительство и наше национальное руководство с 24 февраля ясно дали понять, что Китай не должен оказывать материальную, экономическую и военную поддержку России в этой войне", - заявил посол США в Китае Николас Бернс на прошлой неделе.

Китайские официальные лица, со своей стороны, заявляют, что их страна не продает оружие Москве, а общий экспорт в Россию существенно сократился, поскольку многие китайские компании опасаются конфликтов с США.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, Китай и Россия пытаются изменить международный порядок, который был создан после Второй мировой войны.

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