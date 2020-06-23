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Всеукраинская школа-онлайн может быть продолжена с сентября

Новости » Общество     23.06.2020 - 11:14
Всеукраинская школа-онлайн может быть продолжена с сентября
Фото: Любомира Мандзий (univ.kiev.ua)

Правительство пока не приняло решение о переходе на дистанционное обучение с 1 сентября

Министерство образования планирует с сентября продолжить проект Всеукраинская школа-онлайн. При этом, в каком формате будет продолжаться проект пока неизвестно.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

Он отметила, что пока нет решения о переходе на дистанционное обучение с 1 сентября.

"Что будет с эпидемиологической ситуацией и будет ли вторая волна эпидемии в августе-сентябре - увы, но мы этого сейчас сказать не можем. Мы работаем сейчас над тем, чтобы имел продолжение проект Всеукраинская школа-онлайн, который можно было бы реализовывать с сентября. Но в каком формате это будет, пока согласовываем", - сказала Мандзий.

Напомним, Всеукраинская школа онлайн в Украине стартовала с 6 апреля для школьников с пятого по одиннадцатый класс.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство образования планирует возобновить учебу в школах для детей с 1 сентября.

Также сообщалось, что в этом году в Украине отменили государственную итоговую аттестацию для выпускников.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Минобразованияонлайншкола
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