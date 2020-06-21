Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон

Фото: школа (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выпускники школ не будут сдавать итоговую аттестацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Выпускники школ освобождены от аттестации в связи с коронавирусом.

Об этом и. о. министра образования Любомира Мандзий сказала в интервью РБК-Украина.

"Закон подписан президентом", - сообщила она.

Принятый Верховной радой закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.

"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - указано в тексте закона.

Данный проект президент Владимир Зеленский внес в Раду 17 июня, а на следующий день парламент одобрил закон.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что пока нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания (ВНО).

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Автор: Анастасия Светлевская