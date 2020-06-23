Всеукраїнська школа-онлайн може бути продовжена з вересня

Фото: Любомира Мандзій (univ.kiev.ua)

Уряд поки не прийняв рішення про перехід на дистанційне навчання з 1 вересня

Міністерство освіти планує з вересня продовжити проект Всеукраїнська школа-онлайн. При цьому, в якому форматі буде тривати проект поки невідомо.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила виконуюча обов'язки міністра освіти Любомира Мандзій.

Вона зазначила, що поки немає рішення про перехід на дистанційне навчання з 1 вересня.

"Що буде з епідеміологічною ситуацією і буде друга хвиля епідемії в серпні-вересні - на жаль, ми цього сказати не можемо. Ми працюємо зараз над тим, щоб проект мав продовження Всеукраїнська школа-онлайн, який можна було б реалізовувати з вересня. Але в якому форматі це буде, поки узгоджуємо", - сказала Мандзій.

Нагадаємо, Всеукраїнська школа онлайн в Україні стартувала з 6 квітня для школярів з п'ятого по одинадцятий клас.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство освіти планує відновити навчання у школах для дітей з 1 вересня.

Також повідомлялося, що у цьому році в Україні скасували державну підсумкову атестацію для випускників.

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Автор: Игорь Литвиненко