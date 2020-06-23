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В МОН хотят вернуть детей в школы 1 сентября, но решение еще не принято

Новости » Общество     23.06.2020 - 10:11
В МОН хотят вернуть детей в школы 1 сентября, но решение еще не принято
Фото: дети в школах (freepik)

В МОН сказали, что Кабмин пока не принял решение

Министерство образования и науки и Минздрав готовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования до возвращения детей в школы. Новый учебный год для учащихся школ, скорее всего, начнется с 1 сентября.

Об этом рассказала в интервью РБК-Украина временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Она выразила увереность, что учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса с 17 сентября. Однако, решения Кабмина пока нет.

"Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение", - добавила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.

Отметим, вступ-2020 будет отличатся от прошлогоднего только возможностью подать электронное заявление в свой кабинет с 1 августа.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины учебный год
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