ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Всесвітня федерація тхеквондо повернула до змагань РФ і Білорусь: є умови

Новость на русском →
Понеділок 03 квітня 2023 12:46
Всесвітня федерація тхеквондо повернула до змагань РФ і Білорусь: є умови Фото: Російські тхеквондисти повернуться на турніри в травні (facebook.com/WorldTaekwondo)
Автор: Антон Федорців

Російські та білоруські спортсмени незабаром відновлять виступи на турнірах під егідою Всесвітньої федерації тхеквондо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

У понеділок рада федерації зібралася на позачергове засідання, щоб обговорити рекомендації виконкому МОК щодо допуску атлетів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі. Функціонери вирішили зняти бан із представників обох країн.

До змагань на міжнародній арені російські та білоруські тхеквондисти зможуть повернутися на чемпіонаті світу-2023. Він пройде наприкінці травня в Баку. За результатами участі в планетарній першості Всесвітня федерація тхеквондо вирішить, чи зробити допуск до змагань постійним.

Водночас організація вирішила створити спеціальний комітет для перевірки відповідності спортсменів, тренерів і персоналу умовам нейтралітету. Зокрема, не зможуть змагатися прихильники агресії проти України, а також кадрові військовослужбовці та спецпризначенці.

Раніше МОК відреагував на рішення Кабміну заборонити українським спортсменам виступи на турнірах із росіянами та білорусами. Функціонери дорікнули уряду за втручання в спорт, а також спрогнозували шкоду спортивній спільноті України. Рішення урядовців передусім вплине на завоювання путівок на Олімпіаду-2024.

До слова, раніше зібрали реакції спортсменів і політиків на пом'якшення обмежень для атлетів РФ і Білорусі в спецпідбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю