Всесвітня федерація тхеквондо повернула до змагань РФ і Білорусь: є умови

Російські та білоруські спортсмени незабаром відновлять виступи на турнірах під егідою Всесвітньої федерації тхеквондо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

У понеділок рада федерації зібралася на позачергове засідання, щоб обговорити рекомендації виконкому МОК щодо допуску атлетів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі. Функціонери вирішили зняти бан із представників обох країн.

До змагань на міжнародній арені російські та білоруські тхеквондисти зможуть повернутися на чемпіонаті світу-2023. Він пройде наприкінці травня в Баку. За результатами участі в планетарній першості Всесвітня федерація тхеквондо вирішить, чи зробити допуск до змагань постійним.

Водночас організація вирішила створити спеціальний комітет для перевірки відповідності спортсменів, тренерів і персоналу умовам нейтралітету. Зокрема, не зможуть змагатися прихильники агресії проти України, а також кадрові військовослужбовці та спецпризначенці.

Раніше МОК відреагував на рішення Кабміну заборонити українським спортсменам виступи на турнірах із росіянами та білорусами. Функціонери дорікнули уряду за втручання в спорт, а також спрогнозували шкоду спортивній спільноті України. Рішення урядовців передусім вплине на завоювання путівок на Олімпіаду-2024.