Всемирная федерация тхэквондо вернула в соревнования РФ и Беларусь: есть условия

Российские и белорусские спортсмены в скором времени возобновят выступления на турнирах под эгидой Всемирной федерации тхэквондо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

В понедельник совет федерации собрался на внеочередное заседание, чтобы обсудить рекомендации исполкома МОК по допуску атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Функционеры решили снять бан с обеих стран.

К соревнованиям на международной арене российские и белорусские тхэквондисты смогут вернуться на чемпионате мира-2023. Он пройдет в конце мая в Баку. По результатам участия в планетарном первенстве Всемирная федерация тхэквондо решит, сделать ли допуск к соревнованиям постоянным.

В то же время, организация решила создать специальный комитет для проверки соответствия спортсменов, тренеров и персонала условиям нейтралитета. В частности, не смогут состязаться сторонники агрессии против Украины, а также кадровые военнослужащие и спецназовцы.

Ранее МОК отреагировал на решение Кабмина запретить украинским спортсменам выступления на турнирах с россиянами и белорусами. Функционеры упрекнули правительство за вмешательство в спорт, а также спрогнозировали вред спортивному сообществу Украины. Решение чиновников, прежде всего, повлияет на завоевание путевок на Олимпиаду-2024.