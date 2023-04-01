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МОК відреагував на рішення України заборонити спортсменам змагатися в турнірах із росіянами

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Субота 01 квітня 2023 22:35
МОК відреагував на рішення України заборонити спортсменам змагатися в турнірах із росіянами Фото: МОК відреагував на рішення України заборонити спортсменам змагатися в турнірах із росіянами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити українських спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024, якщо їм доведеться змагатися з росіянами, заявивши що це нашкодить лише українським спортсменам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити українським спортсменам виступати на турнірах, на які допущені росіяни та білоруси у п'ятницю, 31 березня, після того, як МОК видав рекомендації щодо повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

Міжнародний олімпійський комітет прокоментував рішення Уряду щодо заборони, зазначивши, що ця постанова лише нашкодить українським спортсменам.

"Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише нашкодить спільноті українських спортсменів і аж ніяк не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так різко засудив. Міжнародний олімпійський комітет завжди стверджував, що уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.

В Офісі президента України відреагували на рішення МОК стосовно росіян і білорусів. Михайло Подоляк заявив, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вирішив вбити репутацію МОК своїм рішенням допустити РФ і Білорусь до змагань.

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