МОК напіввідкрив росіянам двері на Олімпійські ігри: як реагують Україна та світ

Виконком Міжнародного олімпійського комітету днями пом'якшив обмеження щодо виступів російських і білоруських спортсменів на міжнародній арені. Дозвіл на змагання в нейтральному статусі здебільшого викликав хвилю критики в Україні та за її межами.

Реакції українських і європейських спортсменів та політиків – у підбірці РБК-Україна .

Президент МОК Томас Бах озвучив низку пунктів для участі атлетів із РФ і Білорусі. Вони зможуть змагатися на елітному рівні при дотриманні кількох умов. Зокрема, ці спортсмени матимуть нейтральний статус і змагатимуться лише в індивідуальних програмах.

Керівництво вітчизняного спорту водночас і привітало, і розкритикувало рекомендації МОК. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, який також віднедавна став президентом НОК України, заніс в актив відкладення вирішення питання щодо допуску росіян і білорусів до Ігор-2024 у Парижі.

Натомість інші рекомендації "лозаннських мужів" (нейтральний статус, заборона символіки, відсторонення кадрових військових тощо) спробував подати за перемогу. Хоча кероване ним Мінмолодьспорту засудило МОК за пом'якшення допуску РФ і Білорусі в міжнародний спорт.

Однією з перших серед політиків на рішення МОК різко відреагувала міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер. Вона відверта назвала рекомендації "ляпасом українським спортсменам". А ще дорікнула топ-функціонерам за відсутність чіткого засудження війни.

"Жодних причин для повернення Росії у світовий спорт немає. Путін продовжує свою злочинну, жахливо жорстоку війну проти мирного населення України. Російські військові вбивають безліч українців щодня, зокрема чимало спортсменів. Олімпійські ігри відбуваються не у вакуумі", – заявила Фейзер.

Згодом "забрудненням олімпійського духу" назвав рекомендації МОК екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Тріумфатор Ігор-1996 в американській Атланті впевнений, що рішення лозаннських посадовців таке ж безглузде, як і війна РФ проти України.

"МОК дозволив російським і білоруським атлетам змагатися в Олімпійських іграх під "нейтральним прапором". Це рішення – стяг шкоди. Томас Бах служить кольорам та інтересам Росії", – заявив Кличко-молодший.

Ще жорсткіше на адресу очільника МОК висловився легендарний хокейний воротар Домінік Гашек. Олімпійський чемпіон Нагано дорікнув очільник олімпійського руху повним нехтуванням гуманітарними принципами. Володар Кубка Стенлі впевнений, що німецький функціонер тепер співвідповідальний за агресію.

"Містере Бах, ви своєю заявою берете на себе відповідальність за кожного вбитого та пораненого українського та російського солдатів. До самої смерті ви відповідатимемете перед їхніми близькими. Ви продемонстрували, що людське життя нічого не варте для вас", – написав "Домінатор".

Частина істеблішменту європейських країн готова до рішучих дій, щоб протидіяти поверненню РФ і її союзниці Білорусі в міжнародний спорт. Глава управління міжнародної політики в канцелярії польського президента Дуди Марцін Пшидач натякнув на можливість бойкоту.

"Рішення про бойкот Олімпіади повинне бути напрацьованим ширшою коаліцією держав. Лише у випадку появи такого широкого фронту можна буде стверджувати про жорсткі рішення і суворі рекомендації", – поянив чиновник.

Тим часом польський міністр спорту та туризму Каміль Бортнічук вірить, що до бойкоту справа не дійде. Чиновник взагалі натякнув, що ця тема настільки чутлива для МОК, що дозволяє корегувати курс еліти олімпійського руху на повернення РФ і Білорусі.

"У контексті нашого спілкування з МОК тема бойкоту повинна не втрачати актуальності, бо він цього боїться. У своїй заяві МОК чітко відреагував на наші погрози бойкотом. Я знаю, яким мав бути її текст та яким він став у підсумку", – пояснив міністр.

Зате прихильники жорсткої лінії щодо російських спортсменів зі старту повномасштабної агресії змінювати свою позицію після нових рекомендацій МОК не поспішають. Серед таких, зокрема, і Міжнародна федерація гандболу.

"ІГФ зберігатиме свою позицію, покладаючись на пропозиції МОК. Ми будемо моніторити ситуацію, консультуватися з МОК, будемо реагувати за потреби", – йдеться в заяві організації, що відсторонила російські та білоруські клуби ще 28 лютого торік.

Натомість в Україні чимало дістається не лише МОК, а й вітчизняним Мінмолодьспорту та Національному олімпійському комітету. Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова вщент розкритикувала міністра та за сумісництвом президента НОК Гутцайта за спроби знайти позитив у рекомендаціях МОК.

"Дякувати за те, що рішення про участь в Олімпійських іграх-2024 спортсменів Росії та Білорусі не прийнято – це взагалі крінж. Вище спортивне керівництво не тільки такими висловлюваннями ганьбить нашу країну, але і заважає нашій адекватній та активній спортивній спільноті захищати себе і відстоювати свої права та міцну позицію", – написала іменита гімнастка.

Майстер-клас із реакції показала колега Гутцайта з Литви. Міністерка освіти, науки та спорту Юргіта Шюгждінене не розуміє, яким способом Бах і його колеги з МОК збираються визначити активність підтримки війни російськими спортсменами.

"Чи постає перед Томасом Бахом питання, як жити зі знанням, що майже 300 українських спортсменів уже ніколи не змагатимуться, зокрема і загиблий кілька днів тому чемпіон Європи з боксу серед молоді?" – заявила вона та закликала активніше працювати зі спортивними федераціями.

Розпочати можна з Міжнародної федерації настільного тенісу. Її керівники вже запопадливо виструнчилися і готові виконувати всі забаганки МОК. А ще вкотре підтвердили роздвоєння ідентичності – оголосили про солідарність із українцями та паралельно заявили про неприпустимість політизації спорту.

"Ми підтримуємо допуск гравців з російським або білоруським паспортом до організованих ITTF і World Table Tennis міжнародних змагань з настільного тенісу на суворих умовах нейтралітету", – спробували пояснити в організації.

Тим часом президент МОК Бах анонсував розгляд питання участІ атлетів РФ і Білорусі в Олімпійських іграх-2024. Керована німцем організація поспішати не буде та відклала тему мінімум до літа. Тож боротьба триває...