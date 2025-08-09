Всесвітні ігри-2025 - розклад третього дня: де й коли виступлять українці

Сьогодні, 9 серпня, на Всесвітніх іграх 2025 року стартує третій змагальний день. Українські спортсмени вийдуть на арену у веслуванні, карате, акробатиці, вейкбордингу, муай-тай та інших дисциплінах.
Про розклад змагань повідомляє РБК-Україна.
Триває третій день Всесвітніх ігор 2025. Представники України боротимуться за вихід до фіналів і за медалі в низці видів спорту.
Нагадаємо, що у другий змагальний день українська команда здобула три медалі й наразі посідає шосту позицію у загальному медальному заліку.
Усі трансляції поєдинків третього дня Всесвітніх ігор-2025 можна дивитися на телеканалі "Суспільне Спорт".
