Всемирные игры-2025 - расписание третьего дня: где и когда выступят украинцы

Сегодня, 9 августа, на Всемирных играх 2025 года стартует третий соревновательный день. Украинские спортсмены выйдут на арену в гребле, каратэ, акробатике, вейкбординге, муай-тай и других дисциплинах.
О расписании соревнований сообщает РБК-Украина.
Продолжается третий день Всемирных игр 2025. Представители Украины будут бороться за выход в финалы и за медали в ряде видов спорта.
Напомним, что во второй соревновательный день украинская команда завоевала три медали и сейчас занимает шестую позицию в общем медальном зачете.
Все трансляции поединков третьего дня Всемирных игр-2025 можно смотреть на телеканале "Суспільне Спорт".
