RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Всемирные игры-2025 - расписание третьего дня: где и когда выступят украинцы

Всемирные игры-2025 (фото: facebook.com/TWG2025)
Автор: Екатерина Урсатий

Сегодня, 9 августа, на Всемирных играх 2025 года стартует третий соревновательный день. Украинские спортсмены выйдут на арену в гребле, каратэ, акробатике, вейкбординге, муай-тай и других дисциплинах.

О расписании соревнований сообщает РБК-Украина.

Продолжается третий день Всемирных игр 2025. Представители Украины будут бороться за выход в финалы и за медали в ряде видов спорта.

Расписание выступлений украинцев:

  • 4:00 - гребля на лодках "Дракон", Д-8, 200 м, квалификация - украинский экипаж
  • 5:30 - гребля на лодках "Дракон", Д-10, 200 м, квалификация - украинский экипаж
  • 5:50 - гребной марафон, мужчины, каяк-одиночка, короткая дистанция, квалификация - Максим Редько
  • 6:00 - сквош, женщины, одиночный разряд, утешительный турнир, 1/8 финала - Алина Бушма - Яки Жанг (Китай)
  • 6:35 - гребля на лодках "Дракон", Д-8, 500 м, квалификация - украинский экипаж
  • 6:50 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 75 кг, групповой этап - Андрей Заплитный - Юсеи Сакияма (Япония)
  • 6:58 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 84 кг, групповой этап - Валерий Чеботарь - Рикито Шимада (Япония)
  • 7:24 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 84 кг - Валерий Чеботарь - Эдуард Гаспарян (Казахстан)
  • 7:30 - гребля на лодках "Дракон", Д-10, 500 м, квалификация - украинский экипаж
  • 7:32 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 75 кг - Андрей Заплитный - Энцо Бертон (Франция)
  • 7:58 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 75 кг - Андрей Заплитный - Сю Цзюньбо (Китай)
  • 7:58 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 84 кг - Валерий Чеботарь - Дуань Пейци (Китай)
  • 8:00 - вейкбординг, женщины, серф, ским, полуфинал - София Соколова
  • 8:00 - сквош, мужчины, одиночный разряд, утешительный турнир, 1/8 финала - Дмитрий Щербаков - Рафаэль Кандра (Германия)
  • 8:35 - каратэ, кумитэ, мужчины, свыше 84 кг - Ризван Талибов - Паскаль Тиммерманс (Аруба)
  • 9:00 - акробатика, женщины, группы, квалификация (баланс) - Элина Козачанская, Карина Островская, Алина Пугач
  • 9:09 - каратэ, кумитэ, мужчины, свыше 84 кг - Ризван Талибов - Мегди Филали (Франция)
  • 9:20 - вейкбординг, мужчины, серф, ским, полуфинал - Владимир Чуба
  • 9:30 - акробатика, мужчины, пары, квалификация (динамические упражнения) - Софроний Давыденко, Иван Горлач
  • 9:51 - каратэ, кумитэ, мужчины, свыше 84 кг - Ризван Талибов - Анджейло Квешич (Хорватия)
  • 10:40 - акробатика, женщины, группы, квалификация (динамические упражнения) - Козачанская, Островская, Пугач
  • 11:07 - акробатика, мужчины, пары, квалификация (баланс) - Давыденко, Горлач
  • 11:30 - гребля на лодках "Дракон", Д-8, 2000 м, преследование, финал - украинский экипаж
  • 11:40 - прыжки на батуте, женщины, акробатическая дорожка, квалификация - Диана Денисова
  • 13:00 - танцевальный спорт, стандарт, первый раунд - Анна Лубянецкая/Эмануэле Каннистраро, Вероника Мишко/Эрл Уильямсон
  • 13:30 - муай-тай, мужчины, до 57 кг, полуфинал - Дмитрий Шелесько - Дуй Нат Тран Нгуен (Вьетнам)
  • 14:45 - муай-тай, мужчины, до 71 кг, полуфинал - Александр Ефименко - Джанлука Франкоси (Италия)

Напомним, что во второй соревновательный день украинская команда завоевала три медали и сейчас занимает шестую позицию в общем медальном зачете.

Все трансляции поединков третьего дня Всемирных игр-2025 можно смотреть на телеканале "Суспільне Спорт".

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина