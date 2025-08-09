Всесвітні ігри-2025 - розклад третього дня: де й коли виступлять українці
Сьогодні, 9 серпня, на Всесвітніх іграх 2025 року стартує третій змагальний день. Українські спортсмени вийдуть на арену у веслуванні, карате, акробатиці, вейкбордингу, муай-тай та інших дисциплінах.
Про розклад змагань повідомляє РБК-Україна.
Триває третій день Всесвітніх ігор 2025. Представники України боротимуться за вихід до фіналів і за медалі в низці видів спорту.
Розклад виступів українців:
- 4:00 - веслування на човнах “Дракон”, Д-8, 200 м, кваліфікація - український екіпаж
- 5:30 - веслування на човнах “Дракон”, Д-10, 200 м, кваліфікація - український екіпаж
- 5:50 - веслувальний марафон, чоловіки, каяк-одиночка, коротка дистанція, кваліфікація - Максим Редько
- 6:00 - сквош, жінки, одиночний розряд, втішний турнір, 1/8 фіналу - Аліна Бушма - Які Жанг (Китай)
- 6:35 - веслування на човнах “Дракон”, Д-8, 500 м, кваліфікація - український екіпаж
- 6:50 - карате, куміте, чоловіки, до 75 кг, груповий етап - Андрій Заплітний - Юсеі Сакіяма (Японія)
- 6:58 - карате, куміте, чоловіки, до 84 кг, груповий етап - Валерій Чоботар - Рікіто Шімада (Японія)
- 7:24 - карате, куміте, чоловіки, до 84 кг - Валерій Чоботар - Едуард Гаспарян (Казахстан)
- 7:30 - веслування на човнах “Дракон”, Д-10, 500 м, кваліфікація - український екіпаж
- 7:32 - карате, куміте, чоловіки, до 75 кг - Андрій Заплітний - Енцо Бертон (Франція)
- 7:58 - карате, куміте, чоловіки, до 75 кг - Андрій Заплітний - Сю Цзюньбо (Китай)
- 7:58 - карате, куміте, чоловіки, до 84 кг - Валерій Чоботар - Дуань Пейці (Китай)
- 8:00 - вейкбординг, жінки, серф, скім, півфінал - Софія Соколова
- 8:00 – сквош, чоловіки, одиночний розряд, втішний турнір, 1/8 фіналу – Дмитро Щербаков – Рафаель Кандра (Німеччина)
- 8:35 - карате, куміте, чоловіки, понад 84 кг - Ризван Талібов - Паскаль Тіммерманс (Аруба)
- 9:00 - акробатика, жінки, групи, кваліфікація (баланс) - Еліна Козачанська, Каріна Островська, Аліна Пугач
- 9:09 - карате, куміте, чоловіки, понад 84 кг - Ризван Талібов - Мегді Філалі (Франція)
- 9:20 - вейкбординг, чоловіки, серф, скім, півфінал - Володимир Чуба
- 9:30 - акробатика, чоловіки, пари, кваліфікація (динамічні вправи) - Софроній Давиденко, Іван Горлач
- 9:51 - карате, куміте, чоловіки, понад 84 кг - Ризван Талібов - Анджейло Квешіч (Хорватія)
- 10:40 - акробатика, жінки, групи, кваліфікація (динамічні вправи) - Козачанська, Островська, Пугач
- 11:07 - акробатика, чоловіки, пари, кваліфікація (баланс) - Давиденко, Горлач
- 11:30 - веслування на човнах “Дракон”, Д-8, 2000 м, переслідування, фінал - український екіпаж
- 11:40 - стрибки на батуті, жінки, акробатична доріжка, кваліфікація - Діана Денисова
- 13:00 - танцювальний спорт, стандарт, перший раунд - Анна Луб’янецька / Емануеле Канністраро, Вероніка Мишко / Ерл Вільямсон
- 13:30 - муай-тай, чоловіки, до 57 кг, півфінал - Дмитро Шелесько - Дуй Нат Тран Нгуєн (В’єтнам)
- 14:45 - муай-тай, чоловіки, до 71 кг, півфінал - Олександр Єфіменко – Джанлука Франкосі (Італія)
Нагадаємо, що у другий змагальний день українська команда здобула три медалі й наразі посідає шосту позицію у загальному медальному заліку.
Усі трансляції поєдинків третього дня Всесвітніх ігор-2025 можна дивитися на телеканалі "Суспільне Спорт".
