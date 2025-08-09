Всемирные игры-2025 - расписание третьего дня: где и когда выступят украинцы

Сегодня, 9 августа, на Всемирных играх 2025 года стартует третий соревновательный день. Украинские спортсмены выйдут на арену в гребле, каратэ, акробатике, вейкбординге, муай-тай и других дисциплинах.

Продолжается третий день Всемирных игр 2025. Представители Украины будут бороться за выход в финалы и за медали в ряде видов спорта.

Расписание выступлений украинцев:

4:00 - гребля на лодках "Дракон", Д-8, 200 м, квалификация - украинский экипаж

5:30 - гребля на лодках "Дракон", Д-10, 200 м, квалификация - украинский экипаж

5:50 - гребной марафон, мужчины, каяк-одиночка, короткая дистанция, квалификация - Максим Редько

6:00 - сквош, женщины, одиночный разряд, утешительный турнир, 1/8 финала - Алина Бушма - Яки Жанг (Китай)

6:35 - гребля на лодках "Дракон", Д-8, 500 м, квалификация - украинский экипаж

6:50 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 75 кг, групповой этап - Андрей Заплитный - Юсеи Сакияма (Япония)

6:58 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 84 кг, групповой этап - Валерий Чеботарь - Рикито Шимада (Япония)

7:24 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 84 кг - Валерий Чеботарь - Эдуард Гаспарян (Казахстан)

7:30 - гребля на лодках "Дракон", Д-10, 500 м, квалификация - украинский экипаж

7:32 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 75 кг - Андрей Заплитный - Энцо Бертон (Франция)

7:58 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 75 кг - Андрей Заплитный - Сю Цзюньбо (Китай)

7:58 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 84 кг - Валерий Чеботарь - Дуань Пейци (Китай)

8:00 - вейкбординг, женщины, серф, ским, полуфинал - София Соколова

8:00 - сквош, мужчины, одиночный разряд, утешительный турнир, 1/8 финала - Дмитрий Щербаков - Рафаэль Кандра (Германия)

8:35 - каратэ, кумитэ, мужчины, свыше 84 кг - Ризван Талибов - Паскаль Тиммерманс (Аруба)

9:00 - акробатика, женщины, группы, квалификация (баланс) - Элина Козачанская, Карина Островская, Алина Пугач

9:09 - каратэ, кумитэ, мужчины, свыше 84 кг - Ризван Талибов - Мегди Филали (Франция)

9:20 - вейкбординг, мужчины, серф, ским, полуфинал - Владимир Чуба

9:30 - акробатика, мужчины, пары, квалификация (динамические упражнения) - Софроний Давыденко, Иван Горлач

9:51 - каратэ, кумитэ, мужчины, свыше 84 кг - Ризван Талибов - Анджейло Квешич (Хорватия)

10:40 - акробатика, женщины, группы, квалификация (динамические упражнения) - Козачанская, Островская, Пугач

11:07 - акробатика, мужчины, пары, квалификация (баланс) - Давыденко, Горлач

11:30 - гребля на лодках "Дракон", Д-8, 2000 м, преследование, финал - украинский экипаж

11:40 - прыжки на батуте, женщины, акробатическая дорожка, квалификация - Диана Денисова

13:00 - танцевальный спорт, стандарт, первый раунд - Анна Лубянецкая/Эмануэле Каннистраро, Вероника Мишко/Эрл Уильямсон

13:30 - муай-тай, мужчины, до 57 кг, полуфинал - Дмитрий Шелесько - Дуй Нат Тран Нгуен (Вьетнам)

14:45 - муай-тай, мужчины, до 71 кг, полуфинал - Александр Ефименко - Джанлука Франкоси (Италия)

Напомним, что во второй соревновательный день украинская команда завоевала три медали и сейчас занимает шестую позицию в общем медальном зачете.

Все трансляции поединков третьего дня Всемирных игр-2025 можно смотреть на телеканале "Суспільне Спорт".