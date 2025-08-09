ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Всемирные игры-2025 - расписание третьего дня: где и когда выступят украинцы

Суббота 09 августа 2025 00:22
UA EN RU
Всемирные игры-2025 - расписание третьего дня: где и когда выступят украинцы Всемирные игры-2025 (фото: facebook.com/TWG2025)
Автор: Екатерина Урсатий

Сегодня, 9 августа, на Всемирных играх 2025 года стартует третий соревновательный день. Украинские спортсмены выйдут на арену в гребле, каратэ, акробатике, вейкбординге, муай-тай и других дисциплинах.

О расписании соревнований сообщает РБК-Украина.

Продолжается третий день Всемирных игр 2025. Представители Украины будут бороться за выход в финалы и за медали в ряде видов спорта.

Расписание выступлений украинцев:

  • 4:00 - гребля на лодках "Дракон", Д-8, 200 м, квалификация - украинский экипаж
  • 5:30 - гребля на лодках "Дракон", Д-10, 200 м, квалификация - украинский экипаж
  • 5:50 - гребной марафон, мужчины, каяк-одиночка, короткая дистанция, квалификация - Максим Редько
  • 6:00 - сквош, женщины, одиночный разряд, утешительный турнир, 1/8 финала - Алина Бушма - Яки Жанг (Китай)
  • 6:35 - гребля на лодках "Дракон", Д-8, 500 м, квалификация - украинский экипаж
  • 6:50 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 75 кг, групповой этап - Андрей Заплитный - Юсеи Сакияма (Япония)
  • 6:58 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 84 кг, групповой этап - Валерий Чеботарь - Рикито Шимада (Япония)
  • 7:24 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 84 кг - Валерий Чеботарь - Эдуард Гаспарян (Казахстан)
  • 7:30 - гребля на лодках "Дракон", Д-10, 500 м, квалификация - украинский экипаж
  • 7:32 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 75 кг - Андрей Заплитный - Энцо Бертон (Франция)
  • 7:58 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 75 кг - Андрей Заплитный - Сю Цзюньбо (Китай)
  • 7:58 - каратэ, кумитэ, мужчины, до 84 кг - Валерий Чеботарь - Дуань Пейци (Китай)
  • 8:00 - вейкбординг, женщины, серф, ским, полуфинал - София Соколова
  • 8:00 - сквош, мужчины, одиночный разряд, утешительный турнир, 1/8 финала - Дмитрий Щербаков - Рафаэль Кандра (Германия)
  • 8:35 - каратэ, кумитэ, мужчины, свыше 84 кг - Ризван Талибов - Паскаль Тиммерманс (Аруба)
  • 9:00 - акробатика, женщины, группы, квалификация (баланс) - Элина Козачанская, Карина Островская, Алина Пугач
  • 9:09 - каратэ, кумитэ, мужчины, свыше 84 кг - Ризван Талибов - Мегди Филали (Франция)
  • 9:20 - вейкбординг, мужчины, серф, ским, полуфинал - Владимир Чуба
  • 9:30 - акробатика, мужчины, пары, квалификация (динамические упражнения) - Софроний Давыденко, Иван Горлач
  • 9:51 - каратэ, кумитэ, мужчины, свыше 84 кг - Ризван Талибов - Анджейло Квешич (Хорватия)
  • 10:40 - акробатика, женщины, группы, квалификация (динамические упражнения) - Козачанская, Островская, Пугач
  • 11:07 - акробатика, мужчины, пары, квалификация (баланс) - Давыденко, Горлач
  • 11:30 - гребля на лодках "Дракон", Д-8, 2000 м, преследование, финал - украинский экипаж
  • 11:40 - прыжки на батуте, женщины, акробатическая дорожка, квалификация - Диана Денисова
  • 13:00 - танцевальный спорт, стандарт, первый раунд - Анна Лубянецкая/Эмануэле Каннистраро, Вероника Мишко/Эрл Уильямсон
  • 13:30 - муай-тай, мужчины, до 57 кг, полуфинал - Дмитрий Шелесько - Дуй Нат Тран Нгуен (Вьетнам)
  • 14:45 - муай-тай, мужчины, до 71 кг, полуфинал - Александр Ефименко - Джанлука Франкоси (Италия)

Напомним, что во второй соревновательный день украинская команда завоевала три медали и сейчас занимает шестую позицию в общем медальном зачете.

Все трансляции поединков третьего дня Всемирных игр-2025 можно смотреть на телеканале "Суспільне Спорт".

Ранее мы писали, что каратистка Анжелика Терлюга стала вице-чемпионкой Всемирных игр-2025.

Также читайте, как украинцы получили "золото" и "серебро" по спортивной акробатике на Всемирных играх-2025.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине