Всесвітні ігри 2025 у Китаї: скільки українців їдуть і які види спорту представлені

Вже завтра у китайському місті Ченду стартують XII Всесвітні ігри 2025 - масштабні змагання з неолімпійських видів спорту.
Коли та де дивитися змагання розповідає РБК-Україна.
З 7 по 18 серпня на змаганнях, що об'єднають близько 3500 учасників із понад 100 держав, будуть представлені 34 види спорту та 60 дисциплін. У рамках турніру розіграють 256 комплектів нагород.
Ці мультиспортивні змагання відбувається один раз на чотири роки і включає дисципліни, що не входять до олімпійської програми.
Перші змагання такого формату провели у 1981 році в американській Санта-Кларі, де виступили 1265 спортсменів у 18 видах спорту. Із 2001 року подія проходить під егідою МОК, а за традицією її організовують через рік після літніх Олімпійських ігор.
Примітно, що частина видів спорту, які спершу з'явилися саме на цьому турнірі, згодом була включена до олімпійського календаря. Також 2025 року відбулася перша в історії смолоскипна естафета - участь у ній взяли 120 факелоносців.
До Всесвітніх ігор українці долучилися у 1993 році, дебютувавши з трьома срібними нагородами.
Найуспішнішим для "синьо-жовтих" став турнір 2022 року в Бірмінгемі (США), де національна команда здобула 45 медалей, зокрема 16 золотих, і посіла третє місце у загальному заліку.
Загалом в історії цих змагань українці завоювали 128 нагород: 58 - найвищого ґатунку, 59 - срібних, і ще 54 - бронзових. Це дозволяє нашій країні утримувати дев'яту позицію в історичному медальному рейтингу.
Цьогоріч на турнірі Україну представлятимуть спортсмени у 19 видах спорту. Найбільше учасників виступить у спортивній акробатиці, паверліфтингу та підводному плаванні - по 13 атлетів у кожній із дисциплін.
На жаль, на Іграх змагатимуться й нейтральні спортсмени - 31 росіянин і 1 білорус.
Вони виступлять у 7 видах спорту, серед яких самбо, тайський бокс і джиу-джитсу. Своєю чергою, українські атлети можуть зустрітися з ними в шести дисциплінах.
Трансляції Всесвітніх ігор 2025 року в Україні забезпечить телеканал "Суспільне". Переглянути прямі ефіри можна буде на платформі "Суспільне Спорт".
Раніше ми писали, як Анжеліка Терлюга здобула золото на Всесвітніх Іграх 2022.
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