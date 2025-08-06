Всесвітні ігри 2025 у Китаї: скільки українців їдуть і які види спорту представлені

Що відомо про Всесвітні ігри

З 7 по 18 серпня на змаганнях, що об'єднають близько 3500 учасників із понад 100 держав, будуть представлені 34 види спорту та 60 дисциплін. У рамках турніру розіграють 256 комплектів нагород.

Ці мультиспортивні змагання відбувається один раз на чотири роки і включає дисципліни, що не входять до олімпійської програми.

Перші змагання такого формату провели у 1981 році в американській Санта-Кларі, де виступили 1265 спортсменів у 18 видах спорту. Із 2001 року подія проходить під егідою МОК, а за традицією її організовують через рік після літніх Олімпійських ігор.

Примітно, що частина видів спорту, які спершу з'явилися саме на цьому турнірі, згодом була включена до олімпійського календаря. Також 2025 року відбулася перша в історії смолоскипна естафета - участь у ній взяли 120 факелоносців.

Україна на Іграх

До Всесвітніх ігор українці долучилися у 1993 році, дебютувавши з трьома срібними нагородами.

Найуспішнішим для "синьо-жовтих" став турнір 2022 року в Бірмінгемі (США), де національна команда здобула 45 медалей, зокрема 16 золотих, і посіла третє місце у загальному заліку.

Загалом в історії цих змагань українці завоювали 128 нагород: 58 - найвищого ґатунку, 59 - срібних, і ще 54 - бронзових. Це дозволяє нашій країні утримувати дев'яту позицію в історичному медальному рейтингу.

Цьогоріч на турнірі Україну представлятимуть спортсмени у 19 видах спорту. Найбільше учасників виступить у спортивній акробатиці, паверліфтингу та підводному плаванні - по 13 атлетів у кожній із дисциплін.

Склад збірної України на Всесвітні ігри 2025:

Спортивна акробатика (8-10 серпня): 13 спортсменів - Іван Горлач, Станіслав Кукурудз, Софроній Давиденко, Іван Лабунець, Юрій Пуш, Юрій Савка, Тарас Яруш, Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська, Аліна Пугач, Каріна Островська, Еліна Козачанська, Євфросинія Кривицька.

13 спортсменів - Іван Горлач, Станіслав Кукурудз, Софроній Давиденко, Іван Лабунець, Юрій Пуш, Юрій Савка, Тарас Яруш, Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська, Аліна Пугач, Каріна Островська, Еліна Козачанська, Євфросинія Кривицька. Аеробіка: Станіслав Галайда, Анастасія Курашвілі.

Станіслав Галайда, Анастасія Курашвілі. Стрибки на батуті (8-10 серпня): Андрій Соколов, Денис Власов, Тимофій Черновий, Діана Денисова.

Андрій Соколов, Денис Власов, Тимофій Черновий, Діана Денисова. Карате (8-9 серпня): Андрій Заплітний, Валерій Чоботар, Різван Талібов, Анжеліка Терлюга.

Андрій Заплітний, Валерій Чоботар, Різван Талібов, Анжеліка Терлюга. Муай-тай (8-11 серпня): Дмитро Шелесько, Олександр Єфименко, Анастасія Михайленко.

Дмитро Шелесько, Олександр Єфименко, Анастасія Михайленко. Кікбоксинг (12-14 серпня): Гліб Мазур, Роман Щербатюк, Дарина Іванова, Аліна Мартинюк.

Гліб Мазур, Роман Щербатюк, Дарина Іванова, Аліна Мартинюк. Самбо (13-14 серпня): Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв, Ангеліна Лисенко, Євгенія Поздня.

Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв, Ангеліна Лисенко, Євгенія Поздня. Джиу-джитсу (10-12 серпня): Вогдан Мочульський, Костянтин Шутко.

Вогдан Мочульський, Костянтин Шутко. Ушу (8-12 серпня): Володимир Шевченко, Орина Іванова.

Володимир Шевченко, Орина Іванова. Плавання у ластах (10-11 серпня): Артур Артамонов, Олексій Захаров, Вікторія Уварова, Софія Ламах, Анастасія Макаренко, Євгенія Тимошенко, Софія Гречко, Анна Яковлєва.

Артур Артамонов, Олексій Захаров, Вікторія Уварова, Софія Ламах, Анастасія Макаренко, Євгенія Тимошенко, Софія Гречко, Анна Яковлєва. Фрідайвінг (10-11 серпня): Катерина Садурська.

Катерина Садурська. Вейкбординг (8-10 серпня): Володимир Чуба, Софія Соколова.

Володимир Чуба, Софія Соколова. Веслування (9-10 серпня): Максим Редько.

Максим Редько. Паверліфтинг (14-17 серпня): Микола Бараннік, Віталій Коломієць, Володимир Рисєв, Анатолій Новописьменний, Костянтин Мусієнко, Олексій Бичков, Андрій Шевченко, Тетяна Біла, Анастасія Дерев’янко, Лариса Соловйова, Дар’я Русаненко, Валентина Загоруйко.

Микола Бараннік, Віталій Коломієць, Володимир Рисєв, Анатолій Новописьменний, Костянтин Мусієнко, Олексій Бичков, Андрій Шевченко, Тетяна Біла, Анастасія Дерев’янко, Лариса Соловйова, Дар’я Русаненко, Валентина Загоруйко. Черлідинг (15-16 серпня): Анастасія-Анна Малошенко, Єлизавета Тимофєєва.

Анастасія-Анна Малошенко, Єлизавета Тимофєєва. Орієнтування (8, 10-11 серпня): Ілля Отрешко, Олена Бабич.

Ілля Отрешко, Олена Бабич. Скелелазіння (14-16 серпня): Костянтин Павленко, Денис Мозолевич, Ярослав Ткач, Григорій Ільчишин.

Костянтин Павленко, Денис Мозолевич, Ярослав Ткач, Григорій Ільчишин. Сквош (8-12 серпня): Дмитро Щербаков, Аліна Бушма.

Дмитро Щербаков, Аліна Бушма. Танцювальний спорт (8-9, 16-17 серпня): Олег Кузнєцов, Анна Пономаренко, Катерина Павленко, Ерл Вільямсон, Вероніка Мишко, Емануель Канністраро, Алла Любанецька.

На жаль, на Іграх змагатимуться й нейтральні спортсмени - 31 росіянин і 1 білорус.

Вони виступлять у 7 видах спорту, серед яких самбо, тайський бокс і джиу-джитсу. Своєю чергою, українські атлети можуть зустрітися з ними в шести дисциплінах.

Де дивитися

Трансляції Всесвітніх ігор 2025 року в Україні забезпечить телеканал "Суспільне". Переглянути прямі ефіри можна буде на платформі "Суспільне Спорт".