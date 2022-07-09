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Украинка Терлюга завоевала "золото" на Всемирных играх-2022

Новина українською →
США, Суббота 09 июля 2022 16:55
Украинка Терлюга завоевала "золото" на Всемирных играх-2022 Фото: Анжелика Терлюга (в центре) с другими медалистками (facebook.com/scu.org.ua)
Автор: Антон Федорцив

Каратистка Анжелика Терлюга принесла сборной Украины первое "золото" Всемирных игр, которые в этом году принимает американский Бирмингем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украинская спортсменка триумфовала в весовой категории до 55 кг на дебютных для себя Играх. 30-летняя каратистка на пути к награде одолела групповой этап, полуфинал и финал.

В группе Терлюга разошлась миром с победительницей Всемирных игр-2017 Кумизаки из Бразилии (3:3) и уверенно одолела олимпийскую чемпионку Горанову из Болгарии (3:0). В полуфинале украинка не оставила шансов хозяйке соревнований Аллен (8:1).

Борьба в финале была очень ожесточенной. Там соперницей Терлюги стала действующая чемпионка мира Ахлам Юссеф. Представительница Украины все же сумела минимально одолеть египтянку (1:0).

Другая украинская каратистка – Екатерина Кривая – выступила в категории до 50 кг. Однако проиграла все поединки в группе и на медали не претендовала.

Всемирные игры-2022, каратэ, женщины, до 55 кг:

  1. Анжелика Терлюга (Украина)
  2. Ахлам Юссеф (Египет)
  3. Тринити Аллен (США)

К слову, боксер Ломаченко собрался вернуться в ринг осенью.

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