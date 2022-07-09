Украинка Терлюга завоевала "золото" на Всемирных играх-2022
Каратистка Анжелика Терлюга принесла сборной Украины первое "золото" Всемирных игр, которые в этом году принимает американский Бирмингем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Украинская спортсменка триумфовала в весовой категории до 55 кг на дебютных для себя Играх. 30-летняя каратистка на пути к награде одолела групповой этап, полуфинал и финал.
В группе Терлюга разошлась миром с победительницей Всемирных игр-2017 Кумизаки из Бразилии (3:3) и уверенно одолела олимпийскую чемпионку Горанову из Болгарии (3:0). В полуфинале украинка не оставила шансов хозяйке соревнований Аллен (8:1).
Борьба в финале была очень ожесточенной. Там соперницей Терлюги стала действующая чемпионка мира Ахлам Юссеф. Представительница Украины все же сумела минимально одолеть египтянку (1:0).
Другая украинская каратистка – Екатерина Кривая – выступила в категории до 50 кг. Однако проиграла все поединки в группе и на медали не претендовала.
Всемирные игры-2022, каратэ, женщины, до 55 кг:
- Анжелика Терлюга (Украина)
- Ахлам Юссеф (Египет)
- Тринити Аллен (США)
К слову, боксер Ломаченко собрался вернуться в ринг осенью.
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