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Українська збірна з кікбоксингу WAKO тріумфувала на чемпіонаті Європи

Україна, Неділя 10 листопада 2024 19:56
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Українська збірна з кікбоксингу WAKO тріумфувала на чемпіонаті Європи Фото: тріумф збірної України з кікбоксингу WAKO (WAKO Europe Kickboxing)
Автор: Каріна Левицька

Українська збірна з кікбоксингу WAKO тріумфувала на чемпіонаті Європи. Спортсмени здобули більш як 30 медалей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Українські спортсмени на континентальній першості в Афінах 36 медалей і стали першими серед 41 країни-учасниці змагань. Зауважимо, що серед нагород було:

  • "золото" - 12 медалей
  • "срібло" - 11 медалей
  • "бронза" - 13 медалей.

Українські кікбоксери також вибороли чотири ліцензії на Всесвітні ігри-2025 у Китаї:

  • Роман Щербатюк (+91 кг),
  • Дарʼя Іванова (52 кг),
  • Аліна Мартинюк (60 кг),
  • Гліб Мазур (63,5 кг).

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