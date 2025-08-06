Всемирные игры 2025 в Китае: сколько украинцев едут и какие виды спорта представлены

Что известно о Всемирных играх

С 7 по 18 августа на соревнованиях, которые объединят около 3500 участников из более 100 государств, будут представлены 34 вида спорта и 60 дисциплин. В рамках турнира разыграют 256 комплектов наград.

Эти мультиспортивные соревнования проходит один раз в четыре года и включает дисциплины, не входящие в олимпийскую программу.

Первые соревнования такого формата прошли в 1981 году в американской Санта-Кларе, где выступили 1265 спортсменов в 18 видах спорта. С 2001 года событие проходит под эгидой МОК, а по традиции его организовывают через год после летних Олимпийских игр.

Примечательно, что часть видов спорта, которые сначала появились именно на этом турнире, впоследствии была включена в олимпийский календарь. Также в 2025 году состоялась первая в истории факельная эстафета - участие в ней приняли 120 факелоносцев.

Украина на Играх

Ко Всемирным играм украинцы присоединились в 1993 году, дебютировав с тремя серебряными наградами.

Самым успешным для "сине-желтых" стал турнир 2022 года в Бирмингеме (США), где национальная команда получила 45 медалей, в том числе 16 золотых, и заняла третье место в общем зачете.

Всего в истории этих соревнований украинцы завоевали 128 наград: 58 - высшей пробы, 59 - серебряных, и еще 54 - бронзовых. Это позволяет нашей стране удерживать девятую позицию в историческом медальном рейтинге.

В этом году на турнире Украину будут представлять спортсмены в 19 видах спорта. Больше всего участников выступит в спортивной акробатике, пауэрлифтинге и подводном плавании - по 13 атлетов в каждой из дисциплин.

Состав сборной Украины на Всемирные игры 2025:

Спортивная акробатика (8-10 августа): 13 спортсменов - Иван Горлач, Станислав Кукурудз, Софроний Давыденко, Иван Лабунец, Юрий Пуш, Юрий Савка, Тарас Яруш, Рузанна Вечерук, Ангелина Чернявская, Алина Пугач, Карина Островская, Элина Козачанская, Евфросиния Кривицкая.

13 спортсменов - Иван Горлач, Станислав Кукурудз, Софроний Давыденко, Иван Лабунец, Юрий Пуш, Юрий Савка, Тарас Яруш, Рузанна Вечерук, Ангелина Чернявская, Алина Пугач, Карина Островская, Элина Козачанская, Евфросиния Кривицкая. Аэробика: Станислав Галайда, Анастасия Курашвили.

Станислав Галайда, Анастасия Курашвили. Прыжки на батуте (8-10 августа): Андрей Соколов, Денис Власов, Тимофей Черновой, Диана Денисова.

Андрей Соколов, Денис Власов, Тимофей Черновой, Диана Денисова. Каратэ (8-9 августа): Андрей Заплитный, Валерий Чеботарь, Ризван Талибов, Анжелика Терлюга.

Андрей Заплитный, Валерий Чеботарь, Ризван Талибов, Анжелика Терлюга. Муай-тай (8-11 августа): Дмитрий Шелесько, Александр Ефименко, Анастасия Михайленко.

Дмитрий Шелесько, Александр Ефименко, Анастасия Михайленко. Кикбоксинг (12-14 августа): Глеб Мазур, Роман Щербатюк, Дарья Иванова, Алина Мартынюк.

Глеб Мазур, Роман Щербатюк, Дарья Иванова, Алина Мартынюк. Самбо (13-14 августа): Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давыденко, Андрей Кучеренко, Владислав Руднев, Ангелина Лысенко, Евгения Поздня.

Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давыденко, Андрей Кучеренко, Владислав Руднев, Ангелина Лысенко, Евгения Поздня. Джиу-джитсу (10-12 августа): Вогдан Мочульский, Константин Шутко.

Вогдан Мочульский, Константин Шутко. Ушу (8-12 августа): Владимир Шевченко, Орина Иванова.

Владимир Шевченко, Орина Иванова. Плавание в ластах (10-11 августа): Артур Артамонов, Алексей Захаров, Виктория Уварова, София Ламах, Анастасия Макаренко, Евгения Тимошенко, София Гречко, Анна Яковлева.

Артур Артамонов, Алексей Захаров, Виктория Уварова, София Ламах, Анастасия Макаренко, Евгения Тимошенко, София Гречко, Анна Яковлева. Фридайвинг (10-11 августа): Екатерина Садурская.

Екатерина Садурская. Вейкбординг (8-10 августа): Владимир Чуба, София Соколова.

Владимир Чуба, София Соколова. Гребля (9-10 августа): Максим Редько.

Максим Редько. Пауэрлифтинг (14-17 августа): Николай Баранник, Виталий Коломиец, Владимир Рысев, Анатолий Новописьменный, Константин Мусиенко, Алексей Бычков, Андрей Шевченко, Татьяна Белая, Анастасия Деревянко, Лариса Соловьева, Дарья Русаненко, Валентина Загоруйко.

Николай Баранник, Виталий Коломиец, Владимир Рысев, Анатолий Новописьменный, Константин Мусиенко, Алексей Бычков, Андрей Шевченко, Татьяна Белая, Анастасия Деревянко, Лариса Соловьева, Дарья Русаненко, Валентина Загоруйко. Черлидинг (15-16 августа): Анастасия-Анна Малошенко, Елизавета Тимофеева.

Анастасия-Анна Малошенко, Елизавета Тимофеева. Ориентирование (8, 10-11 августа): Илья Отрешко, Елена Бабич.

Илья Отрешко, Елена Бабич. Скалолазание (14-16 августа): Константин Павленко, Денис Мозолевич, Ярослав Ткач, Григорий Ильчишин.

Константин Павленко, Денис Мозолевич, Ярослав Ткач, Григорий Ильчишин. Сквош (8-12 августа): Дмитрий Щербаков, Алина Бушма.

Дмитрий Щербаков, Алина Бушма. Танцевальный спорт (8-9, 16-17 августа): Олег Кузнецов, Анна Пономаренко, Екатерина Павленко, Эрл Вильямсон, Вероника Мишко, Эмануэль Каннистраро, Алла Любанецкая.

К сожалению, на Играх будут соревноваться и нейтральные спортсмены - 31 россиянин и 1 белорус.

Они выступят в 7 видах спорта, среди которых самбо, тайский бокс и джиу-джитсу. В свою очередь, украинские атлеты могут встретиться с ними в шести дисциплинах.

Где смотреть

Трансляции Всемирных игр 2025 года в Украине обеспечит телеканал "Суспільне". Посмотреть прямые эфиры можно будет на платформе "Суспільне Спорт".