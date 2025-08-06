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Всемирные игры 2025 в Китае: сколько украинцев едут и какие виды спорта представлены

Анжелика Терлюга - чемпионка Всемирных Игр 2022 по каратэ (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Уже завтра в китайском городе Чэнду стартуют XII Всемирные игры 2025 - масштабные соревнования по неолимпийским видам спорта.

Когда и где смотреть соревнования рассказывает РБК-Украина.

Что известно о Всемирных играх

С 7 по 18 августа на соревнованиях, которые объединят около 3500 участников из более 100 государств, будут представлены 34 вида спорта и 60 дисциплин. В рамках турнира разыграют 256 комплектов наград.

Эти мультиспортивные соревнования проходит один раз в четыре года и включает дисциплины, не входящие в олимпийскую программу.

Первые соревнования такого формата прошли в 1981 году в американской Санта-Кларе, где выступили 1265 спортсменов в 18 видах спорта. С 2001 года событие проходит под эгидой МОК, а по традиции его организовывают через год после летних Олимпийских игр.

Примечательно, что часть видов спорта, которые сначала появились именно на этом турнире, впоследствии была включена в олимпийский календарь. Также в 2025 году состоялась первая в истории факельная эстафета - участие в ней приняли 120 факелоносцев.

Украина на Играх

Ко Всемирным играм украинцы присоединились в 1993 году, дебютировав с тремя серебряными наградами.

Самым успешным для "сине-желтых" стал турнир 2022 года в Бирмингеме (США), где национальная команда получила 45 медалей, в том числе 16 золотых, и заняла третье место в общем зачете.

Всего в истории этих соревнований украинцы завоевали 128 наград: 58 - высшей пробы, 59 - серебряных, и еще 54 - бронзовых. Это позволяет нашей стране удерживать девятую позицию в историческом медальном рейтинге.

В этом году на турнире Украину будут представлять спортсмены в 19 видах спорта. Больше всего участников выступит в спортивной акробатике, пауэрлифтинге и подводном плавании - по 13 атлетов в каждой из дисциплин.

Состав сборной Украины на Всемирные игры 2025:

  • Спортивная акробатика (8-10 августа): 13 спортсменов - Иван Горлач, Станислав Кукурудз, Софроний Давыденко, Иван Лабунец, Юрий Пуш, Юрий Савка, Тарас Яруш, Рузанна Вечерук, Ангелина Чернявская, Алина Пугач, Карина Островская, Элина Козачанская, Евфросиния Кривицкая.
  • Аэробика: Станислав Галайда, Анастасия Курашвили.
  • Прыжки на батуте (8-10 августа): Андрей Соколов, Денис Власов, Тимофей Черновой, Диана Денисова.
  • Каратэ (8-9 августа): Андрей Заплитный, Валерий Чеботарь, Ризван Талибов, Анжелика Терлюга.
  • Муай-тай (8-11 августа): Дмитрий Шелесько, Александр Ефименко, Анастасия Михайленко.
  • Кикбоксинг (12-14 августа): Глеб Мазур, Роман Щербатюк, Дарья Иванова, Алина Мартынюк.
  • Самбо (13-14 августа): Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давыденко, Андрей Кучеренко, Владислав Руднев, Ангелина Лысенко, Евгения Поздня.
  • Джиу-джитсу (10-12 августа): Вогдан Мочульский, Константин Шутко.
  • Ушу (8-12 августа): Владимир Шевченко, Орина Иванова.
  • Плавание в ластах (10-11 августа): Артур Артамонов, Алексей Захаров, Виктория Уварова, София Ламах, Анастасия Макаренко, Евгения Тимошенко, София Гречко, Анна Яковлева.
  • Фридайвинг (10-11 августа): Екатерина Садурская.
  • Вейкбординг (8-10 августа): Владимир Чуба, София Соколова.
  • Гребля (9-10 августа): Максим Редько.
  • Пауэрлифтинг (14-17 августа): Николай Баранник, Виталий Коломиец, Владимир Рысев, Анатолий Новописьменный, Константин Мусиенко, Алексей Бычков, Андрей Шевченко, Татьяна Белая, Анастасия Деревянко, Лариса Соловьева, Дарья Русаненко, Валентина Загоруйко.
  • Черлидинг (15-16 августа): Анастасия-Анна Малошенко, Елизавета Тимофеева.
  • Ориентирование (8, 10-11 августа): Илья Отрешко, Елена Бабич.
  • Скалолазание (14-16 августа): Константин Павленко, Денис Мозолевич, Ярослав Ткач, Григорий Ильчишин.
  • Сквош (8-12 августа): Дмитрий Щербаков, Алина Бушма.
  • Танцевальный спорт (8-9, 16-17 августа): Олег Кузнецов, Анна Пономаренко, Екатерина Павленко, Эрл Вильямсон, Вероника Мишко, Эмануэль Каннистраро, Алла Любанецкая.

К сожалению, на Играх будут соревноваться и нейтральные спортсмены - 31 россиянин и 1 белорус.

Они выступят в 7 видах спорта, среди которых самбо, тайский бокс и джиу-джитсу. В свою очередь, украинские атлеты могут встретиться с ними в шести дисциплинах.

Где смотреть

Трансляции Всемирных игр 2025 года в Украине обеспечит телеканал "Суспільне". Посмотреть прямые эфиры можно будет на платформе "Суспільне Спорт".

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