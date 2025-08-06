Всемирные игры 2025 в Китае: сколько украинцев едут и какие виды спорта представлены

Уже завтра в китайском городе Чэнду стартуют XII Всемирные игры 2025 - масштабные соревнования по неолимпийским видам спорта.
Когда и где смотреть соревнования рассказывает РБК-Украина.
С 7 по 18 августа на соревнованиях, которые объединят около 3500 участников из более 100 государств, будут представлены 34 вида спорта и 60 дисциплин. В рамках турнира разыграют 256 комплектов наград.
Эти мультиспортивные соревнования проходит один раз в четыре года и включает дисциплины, не входящие в олимпийскую программу.
Первые соревнования такого формата прошли в 1981 году в американской Санта-Кларе, где выступили 1265 спортсменов в 18 видах спорта. С 2001 года событие проходит под эгидой МОК, а по традиции его организовывают через год после летних Олимпийских игр.
Примечательно, что часть видов спорта, которые сначала появились именно на этом турнире, впоследствии была включена в олимпийский календарь. Также в 2025 году состоялась первая в истории факельная эстафета - участие в ней приняли 120 факелоносцев.
Ко Всемирным играм украинцы присоединились в 1993 году, дебютировав с тремя серебряными наградами.
Самым успешным для "сине-желтых" стал турнир 2022 года в Бирмингеме (США), где национальная команда получила 45 медалей, в том числе 16 золотых, и заняла третье место в общем зачете.
Всего в истории этих соревнований украинцы завоевали 128 наград: 58 - высшей пробы, 59 - серебряных, и еще 54 - бронзовых. Это позволяет нашей стране удерживать девятую позицию в историческом медальном рейтинге.
В этом году на турнире Украину будут представлять спортсмены в 19 видах спорта. Больше всего участников выступит в спортивной акробатике, пауэрлифтинге и подводном плавании - по 13 атлетов в каждой из дисциплин.
К сожалению, на Играх будут соревноваться и нейтральные спортсмены - 31 россиянин и 1 белорус.
Они выступят в 7 видах спорта, среди которых самбо, тайский бокс и джиу-джитсу. В свою очередь, украинские атлеты могут встретиться с ними в шести дисциплинах.
Трансляции Всемирных игр 2025 года в Украине обеспечит телеканал "Суспільне". Посмотреть прямые эфиры можно будет на платформе "Суспільне Спорт".
Ранее мы писали, как Анжелика Терлюга завоевала золото на Всемирных Играх 2022.
Также читайте, как украинская сборная по кикбоксингу WAKO торжествовала на чемпионате Европы.