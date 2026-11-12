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У Всесвіті може бути ще один вимір: вчені шукають розгадку темної енергії

08:11 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
У Всесвіті може бути ще один вимір: вчені шукають розгадку темної енергії Вчені пояснили, куди зникає темна енергія Всесвіту (зображення: РБК-Україна)
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Десятиліттями науковці не можуть пояснити, чому розрахункова сила темної енергії в мільярди разів перевищує ту, яку астрономи спостерігають у Всесвіті. Щоб розв’язати цю загадку, фізики запропонували несподівану версію.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv.

Мікроскопічний вимір розміром із бактерію

У рамках теорії струн додаткові виміри зазвичай уявляють щільно згорнутими та невидимими. Проте автори нової моделі, побудованої на основі слабко зв'язаної теорії струн, запропонували інший сценарій.

Один із додаткових вимірів може бути значно більшим, ніж вважалося - близько одного мікрона.

У субатомному світі навіть мікрон - приблизно розмір бактерії - вважається величезною відстанню. Якщо прихований вимір справді існує, його масштаб може бути проміжним між світом найдрібніших частинок і космічними відстанями.

Головні особливості запропонованої моделі:

  • зв'язок між фізикою дуже маленького та дуже великого (UV-IR змішування);
  • пояснення малої величини темної енергії без підгонки числових параметрів;
  • постулат про те, що гравітація здається слабкою через її розтікання у п'ятий вимір.

Читайте більше: Розрив простору-часу: вчені виявили новий спосіб вивільнення енергії у Всесвіті

Перевірка теорії та майбутні експерименти

Якщо прихований вимір справді існує, його можна буде виявити за незвичною поведінкою гравітації на дуже малих відстанях - приблизно від одного мікрона.

Це означає, що гіпотезу можна перевірити не лише математичними розрахунками, а й за допомогою лабораторних експериментів.

Якщо досліди підтвердять прогноз учених, це стане важливим доказом на користь теорії струн. Навіть якщо гіпотеза не підтвердиться, пошук прихованого виміру допоможе краще зрозуміти закони, за якими влаштований Всесвіт.

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