Розрив простору-часу: вчені виявили новий спосіб вивільнення енергії у Всесвіті

Спільне дослідження науковців із Колумбійського університету в США та Університету Адольфо Ібаньєса в Чилі показало, що за певних умов гравітаційні поля можуть розриватися, з'єднуватися знову та вивільняти величезну кількість енергії.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на дослідження, опубліковане у фаховому віснику Physical Review D .

Як працює процес "перез'єднання"?

Своє відкриття науковці зробили під час перегляду рівнянь Альберта Ейнштейна, виведених понад століття тому. Вчений описував гравітацію не просто як силу тяжіння, а як викривлення простору-часу, спричинене масою та енергією.

Останніми роками фізики створювали нові формулювання цих рівнянь. Математично вони залишаються тими ж самими, але виражаються через інші змінні.

Дослідники виявили, що переписані рівняння Ейнштейна дуже схожі на ті, що описують поведінку плазми.

Гравітація може вивільняти енергію за механізмом, схожим на той, що відбувається в магнітних полях. Щоб пояснити це явище, науковці пропонують уявити, як чотиривимірні "шари" простору-часу розриваються та поєднуються у новій конфігурації.

Читайте більше: Нова планета за Плутоном? Астрономи знайшли загадкове космічне тіло за 7 млрд км від Сонця

Чому це важливо для науки?

Ці "шари" простору-часу можуть розтягуватися, рухатися й перез'єднуватися. Так, за математичною моделлю науковців, енергія передається матерії під час космічних подій.

Вчені звертають увагу: наразі це лише теоретичне відкриття.

Тепер дослідники мають з'ясувати, як цей механізм працює під час конкретних астрофізичних явищ, зокрема злиття чорних дір, коли їхня потужна гравітація викривляє простір і час.

Це допоможе точніше визначати, скільки енергії вивільняється під час таких подій і які гравітаційні хвилі вони породжують.