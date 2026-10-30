Розрив простору-часу: вчені виявили новий спосіб вивільнення енергії у Всесвіті
Спільне дослідження науковців із Колумбійського університету в США та Університету Адольфо Ібаньєса в Чилі показало, що за певних умов гравітаційні поля можуть розриватися, з'єднуватися знову та вивільняти величезну кількість енергії.
Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане у фаховому віснику Physical Review D.
Як працює процес "перез'єднання"?
Своє відкриття науковці зробили під час перегляду рівнянь Альберта Ейнштейна, виведених понад століття тому. Вчений описував гравітацію не просто як силу тяжіння, а як викривлення простору-часу, спричинене масою та енергією.
Останніми роками фізики створювали нові формулювання цих рівнянь. Математично вони залишаються тими ж самими, але виражаються через інші змінні.
Дослідники виявили, що переписані рівняння Ейнштейна дуже схожі на ті, що описують поведінку плазми.
Гравітація може вивільняти енергію за механізмом, схожим на той, що відбувається в магнітних полях. Щоб пояснити це явище, науковці пропонують уявити, як чотиривимірні "шари" простору-часу розриваються та поєднуються у новій конфігурації.
Читайте більше: Нова планета за Плутоном? Астрономи знайшли загадкове космічне тіло за 7 млрд км від Сонця
Чому це важливо для науки?
Ці "шари" простору-часу можуть розтягуватися, рухатися й перез'єднуватися. Так, за математичною моделлю науковців, енергія передається матерії під час космічних подій.
Вчені звертають увагу: наразі це лише теоретичне відкриття.
Тепер дослідники мають з'ясувати, як цей механізм працює під час конкретних астрофізичних явищ, зокрема злиття чорних дір, коли їхня потужна гравітація викривляє простір і час.
Це допоможе точніше визначати, скільки енергії вивільняється під час таких подій і які гравітаційні хвилі вони породжують.