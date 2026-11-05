Ядерна зима ближче, ніж здається: що вчені дізналися про бомбардування Хіросіми

Запис із польотного журналу бомбардувальника Enola Gay, який скинув атомну бомбу на Хіросіму, допоміг ученим з’ясувати, наскільки високо піднялася димова хмара після вибуху.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters .

Розрахунки показали, що ядерна вогняна буря здатна переносити сажу у верхні шари атмосфери, а це може мати значно масштабніші наслідки, ніж вважалося.

Як короткий запис допоміг дослідникам?

Через 97 хвилин після скидання атомної бомби Малюк на Хіросіму штурман Теодор Ван Кірк залишив у польотному журналі короткий запис великими літерами: "CLOUD GONE" (Хмара зникла).

Журнал польотів із двослівною запискою, на основі якої дослідники побудували свої розрахунки (джерело: Теодор Ван Кірк/Фонд Атомна спадщина"; GRL, 2026)

Як з'ясували сучасні дослідники під керівництвом атмосферного фізика Девіда Ромпса з Каліфорнійського університету в Берклі, хмара зовсім не зникла - екіпаж просто перестав її бачити через атмосферний серпанок на відстані від 750 до 764 кілометрів.

Оскільки хмара не опустилася нижче горизонту, а була прихована серпанком, вчені змогли математично розрахувати її мінімальну висоту.

Для цього вони відтворили погодні умови 1945 року та провели 100 000 комп'ютерних симуляцій, враховуючи викривлення світла в атмосфері через зміну щільності повітря.

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Сценарій - ядерна зима?

Згідно з результатами моделювання, з "95-відсотковою ймовірністю" шлейф сажі та диму досяг висоти щонайменше 11,3 кілометра.

Це свідчить про те, що вогняна буря здатна піднімати сажу високо у верхню тропосферу, що повністю узгоджується зі сценаріями можливої ядерної зими.

Хоча одне бомбардування не могло спричинити глобальних кліматичних змін, дослідження надає важливі реальні докази для розуміння наслідків масштабних конфліктів.

Якщо внаслідок багатьох подібних вибухів у атмосферу потрапить достатньо сажі, вона може на роки затримати сонячне світло.

Це призведе до різкого погіршення умов для вирощування сільськогосподарських культур і загрожуватиме продовольчій безпеці в усьому світі.

Досі вчені мали вкрай мало реальних даних про подібні процеси, оскільки атомне бомбардування Хіросіми залишається єдиним зафіксованим прикладом вогняної бурі такого масштабу за всю історію людства.