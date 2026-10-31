ua en ru
Сб, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Крізь наше тіло щосекунди летять 100 мільярдів нейтрино: вчені пояснили, що це означає

19:12 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Ольга Завада
Крізь наше тіло щосекунди летять 100 мільярдів нейтрино: вчені пояснили, що це означає Гігантський детектор в Антарктиді ловить частинки-привиди (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Американський фізик Джордж Фуллер розкрив нові деталі про загадкові "частинки-привиди" - нейтрино, за дослідження яких у 2026 році було присуджено Нобелівську премію з фізики. Науковець пояснив, як ці елементи можуть розкрити найбільші таємниці Всесвіту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Каліфорнійський університет у Сан-Дієго.

Як ловлять частинки-привиди під льодом?

Нейтрино є фундаментальними частинками, які не розпадаються на менші елементи та майже не взаємодіють з матерією.

Вони здатні долати колосальні відстані крізь простір зі швидкістю, близькою до швидкості світла, вириваючись із найекстремальніших умов поблизу чорних дір чи зірок, що вибухають.

Слабка взаємодія з матерією дозволяє цим частинкам без перешкод проходити крізь будь-які перепони.

  • Щосекунди крізь кожен квадратний сантиметр людського тіла пролітає близько 100 мільярдів нейтрино.

  • На кожен атом у Всесвіті припадає приблизно один мільярд нейтрино.

  • Частинки вільно проходять крізь світлові роки свинцю та вириваються з епіцентрів вибухів зірок і чорних дір.

Вперше існування цих частинок передбачив Вольфганг Паулі у 1930-х роках, а експериментально підтвердити їх існування вдалося лише у 1956 році під час проєкту "Полтергейст".

Для їх виявлення вчені використовують найбільший у світі детектор IceCube, розташований в Антарктиді.

Детектор використовує тисячі світлових датчиків, занурених у кубічний кілометр криги.

Під час зіткнення нейтрино високої енергії з льодом виникають бліді спалахи синього світла - випромінювання Черенкова.

Цікаво, що детектор фіксує лише кілька десятків надпотужних космічних нейтрино на рік.

Не пропустіть: Не позаземний розум: James Webb пояснив аномальний тепловий слід у космосі

Чому дослідження нейтрино важливі для науки?

За оцінками науковців, у космосі припадає близько одного мільярда нейтрино на кожен атом. Залежно від рівня енергії, ці частинки можуть без перешкод проходити крізь шар свинцю завтовшки в світлові роки.

Дослідження цих елементів відкривають для людства нове вікно у вивчення перших митей після Великого вибуху та раннього Всесвіту.

Окрім антарктичного детектора, вивченням стародавніх нейтрино займається обсерваторія Simons у пустелі Атакама, що досліджує реліктове випромінювання.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Науковці
Новини
Чому у Києві різко погіршилася ситуація зі світлом: пояснення ДТЕК
Чому у Києві різко погіршилася ситуація зі світлом: пояснення ДТЕК
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур