Во Вселенной может быть еще одно измерение: ученые ищут разгадку темной энергии
Десятилетиями ученые не могут объяснить, почему расчетная сила темной энергии в миллиард раз превышает ту, которую астрономы наблюдают во Вселенной. Чтобы решить эту загадку, физики предложили неожиданную версию.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv.
Микроскопическое измерение размером с бактерию
В рамках теории струн дополнительные измерения обычно представляют плотно свернутыми и невидимыми. Однако авторы новой модели, построенной на основе слабо связанной теории струн, предложили другой сценарий.
Одно из дополнительных измерений может быть значительно больше, чем считалось - около одного микрона.
В субатомном мире даже микрон - примерно размер бактерии - считается огромным расстоянием. Если скрытое измерение действительно существует, его масштаб может быть промежуточным между миром мельчайших частиц и космическими расстояниями.
Главные особенности предлагаемой модели:
- связь между физикой очень маленького и очень большого (UV-IR смешивание);
- объяснение малой величины темной энергии без подгонки числовых параметров;
- постулат о том, что гравитация кажется слабой из-за ее растекания в пятое измерение.
Читайте больше: Разрыв пространства-времени: ученые обнаружили новый способ высвобождения энергии во Вселенной
Проверка теории и будущие эксперименты
Если скрытое измерение действительно существует, его можно будет обнаружить по необычному поведению гравитации на очень малых расстояниях - примерно от одного микрона.
Это означает, что гипотезу можно проверить не только математическими расчетами, но и с помощью лабораторных экспериментов.
Если опыты подтвердят прогноз ученых, это станет важнейшим доказательством в пользу теории струн. Даже если гипотеза не подтвердится, поиск скрытого измерения поможет лучше понять законы, по которым устроена Вселенная.