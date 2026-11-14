Всесвіт вдвічі старший, а темна матерія не потрібна: сенсаційна теорія вчених

Вчені з Університету Оттави представили нову космологічну модель, згідно з якою вік Всесвіту становить 26,7 мільярда років. Теорія не потребує існування темної матерії та темної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наукове дослідження, опубліковане у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Нова модель без темної матерії: що пропонують вчені?

Десятиліттями науковці намагалися знайти докази існування темної матерії та темної енергії, проте жодну з цих субстанцій так і не було виявлено напряму.

Стандартна космологічна модель, відома як ΛCDM, також починає піддаватися сумніву через відкриття надзвичайно масивних галактик у ранньому Всесвіті.

Команда дослідників з Університету Оттави у складі Раджендри Гупти та Ніколаоса Самараса протестувала альтернативну концепцію під назвою CCC+TL (covarying coupling constants plus tired light).

Замість невидимих складових, модель припускає, що ефекти темної матерії та енергії спричинені еволюцією фундаментальних констант, які керують взаємодією сил і частинок.

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Успішні тести та відповідність спостереженням

Автори дослідження модифікували рівняння Ейнштейна та Фрідмана, розробивши нові математичні інструменти для перевірки теорії.

Результати показали високу узгодженість із ключовими астрономічними даними.

Як саме?

Прогнози щодо кількості водню, гелію та інших легких елементів, сформованих після Великого вибуху, збіглися зі стандартною моделлю.

Дані космічних хронометрів підтвердили розрахунки швидкості розширення Всесвіту.

Аналіз бази даних SPARC для 175 галактик продемонстрував здатність моделі відтворювати криві обертання без залучення темної матерії.

Окрім того, аналіз зіткнення скупчення галактик Куля показав, що додатковий гравітаційний ефект у новій моделі слідує за самими галактиками, а не за гарячим рентгенівським газом. Вчені переконані, що це є важливим доказом концепції.

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Чому ранні галактики більше не є загадкою?

Нова концепція вирішує одну з найбільших проблем сучасної астрофізики - появу величезних, зрілих галактик на надзвичайно ранніх етапах розвитку космосу.

У стандартній моделі вік Всесвіту під час космічного світанку оцінювався приблизно у 300 мільйонів років, чого занадто мало для формування таких об'єктів.

За розрахунками моделі CCC+TL, у той самий момент червоного зміщення вік Всесвіту становив близько 4,6 мільярда років. Цей додатковий час дозволив галактикам вирости приблизно у 12 разів більшими за розміром і масою, ніж передбачає стандартна теорія.

Наступним етапом перевірки цієї теорії стане програма GLIMPSE за участю космічного телескопа Джеймса Вебба. Вона шукатиме галактики з рекордно високим червоним зміщенням.

Якщо такі об'єкти виявлять у періоді раннього Всесвіту, коли, за стандартною моделлю, ще не було достатньо часу для їхнього формування, це стане вагомим аргументом на користь альтернативної теорії.