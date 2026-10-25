Не позаземний розум: James Webb пояснив аномальний тепловий слід у космосі

Космічний телескоп James Webb перевірив дві зірки, які вважали можливими кандидатами на сфери Дайсона - гігантські конструкції для збору зоряної енергії. Ознак позаземних технологій не знайшли, натомість спостереження привели вчених до іншого астрономічного відкриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Futura .

Пошук теплового сліду позаземних технологій

Концепцію сфер Дайсона у 1960 році запропонував фізик Фрімен Дайсон.

Вона гласить: згідно з законами термодинаміки, будь-яка високорозвинена технологічна конструкція, яка поглинає світло зірок, повинна перевипромінювати залишкове тепло у вигляді надлишкового інфрачервоного випромінювання.

У рамках проєкту Hephaistos науковці з Уппсальського університету у Швеції проаналізували архівні дані про майже 5 мільйонів зірок Чумацького Шляху.

Завдяки цьому вдалося виокремити кілька десятків об'єктів із підозрілим надлишком середнього інфрачервоного світла. Дві найперспективніші зірки - кандидати D та E - вирішили детально вивчити за допомогою телескопа Webb.

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Несподіване розкриття космічної аномалії

Отримані спектральні дані з орбітальної обсерваторії спростували гіпотезу про штучні мегаструктури.

Виявилося, що джерелом надлишкового тепла були не самі зірки чи об'єкти навколо них, а інші космічні тіла, розташовані на задньому плані прямо за ними.

Які саме?

Кандидат D виявився далекою галактикою, надлишкова температура якої спричинена розігрітими пиловими хмарами навколо супермасивної чорної діри.

Кандидат E виявився фоновою галактикою з надзвичайно високим темпом зореутворення.

Обидва типи галактик природно випромінюють саме той спектр інфрачервоного світла, який астрономи сподівалися приписати інопланетним сферам Дайсона.

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Новий етап у пошуку техносигнатур

Попри спростування наявності сфер Дайсона біля досліджуваних зірок, науковці зазначають важливість отриманого досвіду. Спостереження дозволили відкрити дві цікаві далекі галактики та відпрацювати методики розділення накладених джерел світла.

Розроблені алгоритми допоможуть відокремлювати природний "галактичний шум" від потенційних штучних сигналів під час майбутніх оглядів неба за допомогою телескопа Webb та наступних інфрачервоних місій.

На цьому етапі досідження існування позаземних технологій не отримало наукового підтвердження.