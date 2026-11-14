Вселенная вдвое старше, а темная материя не нужна: сенсационная теория ученых

Ученые из Университета Оттавы представили новую космологическую модель, согласно которой возраст Вселенной составляет 26,7 миллиарда лет. Теория не нуждается в существовании темной материи и темной энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научное исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Новая модель без темной материи: что предлагают учёные?

Десятилетиями ученые пытались найти доказательства существования темной материи и темной энергии, однако ни одна из этих субстанций так и не была обнаружена напрямую.

Стандартная космологическая модель, известная как ΛCDM, также начинает подвергаться сомнению из-за открытия чрезвычайно массивных галактик в ранней Вселенной.

Команда исследователей из Университета Оттавы в составе Раджендры Гупты и Николаоса Самараса протестировала альтернативную концепцию под названием CCC+TL (covarying coupling constants plus tired light).

Вместо невидимых составляющих модель предполагает, что эффекты темной материи и энергии вызваны эволюцией фундаментальных констант, управляющих взаимодействием сил и частиц.

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Успешные тесты и соответствие наблюдениям

Авторы исследования модифицировали уравнение Эйнштейна и Фридмана, разработав новые математические инструменты для проверки теории.

Результаты показали высокую согласованность с ключевыми астрономическими данными.

Как именно?

Прогнозы по количеству водорода, гелия и других легких элементов, сформированных после Большого взрыва, совпали со стандартной моделью.

Данные космических хронометров подтвердили расчет скорости расширения Вселенной.

Анализ базы данных SPARC для 175 галактик продемонстрировал способность модели воспроизводить кривые вращения без привлечения темной материи.

Кроме того, анализ столкновения скопления галактик Шар показал, что дополнительный гравитационный эффект в новой модели следует за самими галактиками, а не за горячим рентгеновским газом. Ученые убеждены, что это важное доказательство концепции.

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Почему ранние галактики больше не являются загадкой?

Новая концепция решает одну из самых больших проблем современной астрофизики - появление огромных, зрелых галактик на чрезвычайно ранних этапах развития космоса.

В стандартной модели возраст Вселенной во время космического рассвета оценивался примерно в 300 миллионов лет, что слишком мало для формирования таких объектов.

По расчетам модели CCC+TL, в тот же момент красного смещения возраст Вселенной составил около 4,6 миллиарда лет. Это дополнительное время позволило галактикам вырасти примерно в 12 раз больше по размеру и массе, чем предполагает стандартная теория.

Следующим этапом проверки этой теории станет программа GLIMPSE с участием космического телескопа Джеймса Уэбба. Она будет искать галактики с рекордно высоким красным смещением.

Если такие объекты обнаружат в периоде ранней Вселенной, когда по стандартной модели еще не было достаточно времени для их формирования, это станет весомым аргументом в пользу альтернативной теории.