Вселенная вдвое старше, а темная материя не нужна: сенсационная теория ученых
Ученые из Университета Оттавы представили новую космологическую модель, согласно которой возраст Вселенной составляет 26,7 миллиарда лет. Теория не нуждается в существовании темной материи и темной энергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научное исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Новая модель без темной материи: что предлагают учёные?
Десятилетиями ученые пытались найти доказательства существования темной материи и темной энергии, однако ни одна из этих субстанций так и не была обнаружена напрямую.
Стандартная космологическая модель, известная как ΛCDM, также начинает подвергаться сомнению из-за открытия чрезвычайно массивных галактик в ранней Вселенной.
Команда исследователей из Университета Оттавы в составе Раджендры Гупты и Николаоса Самараса протестировала альтернативную концепцию под названием CCC+TL (covarying coupling constants plus tired light).
Вместо невидимых составляющих модель предполагает, что эффекты темной материи и энергии вызваны эволюцией фундаментальных констант, управляющих взаимодействием сил и частиц.
Читайте больше: Откуда взялся кислород на Земле: ученые нашли неожиданное объяснение
Успешные тесты и соответствие наблюдениям
Авторы исследования модифицировали уравнение Эйнштейна и Фридмана, разработав новые математические инструменты для проверки теории.
Результаты показали высокую согласованность с ключевыми астрономическими данными.
Как именно?
-
Прогнозы по количеству водорода, гелия и других легких элементов, сформированных после Большого взрыва, совпали со стандартной моделью.
-
Данные космических хронометров подтвердили расчет скорости расширения Вселенной.
-
Анализ базы данных SPARC для 175 галактик продемонстрировал способность модели воспроизводить кривые вращения без привлечения темной материи.
Кроме того, анализ столкновения скопления галактик Шар показал, что дополнительный гравитационный эффект в новой модели следует за самими галактиками, а не за горячим рентгеновским газом. Ученые убеждены, что это важное доказательство концепции.
Не пропустите интересное: Не внеземный ум: James Webb объяснил аномальный тепловой след в космосе
Почему ранние галактики больше не являются загадкой?
Новая концепция решает одну из самых больших проблем современной астрофизики - появление огромных, зрелых галактик на чрезвычайно ранних этапах развития космоса.
В стандартной модели возраст Вселенной во время космического рассвета оценивался примерно в 300 миллионов лет, что слишком мало для формирования таких объектов.
По расчетам модели CCC+TL, в тот же момент красного смещения возраст Вселенной составил около 4,6 миллиарда лет. Это дополнительное время позволило галактикам вырасти примерно в 12 раз больше по размеру и массе, чем предполагает стандартная теория.
Следующим этапом проверки этой теории станет программа GLIMPSE с участием космического телескопа Джеймса Уэбба. Она будет искать галактики с рекордно высоким красным смещением.
Если такие объекты обнаружат в периоде ранней Вселенной, когда по стандартной модели еще не было достаточно времени для их формирования, это станет весомым аргументом в пользу альтернативной теории.