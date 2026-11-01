Астрономи могли помилятися: Hubble виявив несподівану роль зоряних вибухів

Вибухи зірок могли заважати першим галактикам випускати світло у Всесвіт, а не допомагати йому поширюватися, як вважали раніше. Таких висновків дійшли астрономи за допомогою спостережень телескопа Hubble.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на дослідження, опубліковане у журналі Nature Astronomy .

Загадка епохи реіонізації та нові дані Hubble

Протягом першого мільярда років після Великого вибуху Всесвіт був заповнений туманом із нейтрального водню, який не пропускав ультрафіолетове світло.

Згодом потужне випромінювання перших галактик розщепило атоми водню на протони та електрони. Цей процес, який астрономи називають епохою реіонізації, зробив Всесвіт прозорим.

Досі вважалося, що саме вибухи наднових створювали потужні вітри, які розчищали шляхи для виходу ультрафіолетових фотонів із галактик. Проте міжнародна група науковців проаналізувала спектри галактик із активним зореутворенням і виявила зворотну залежність.

Не пропустіть: Зразки з Місяця здивували вчених: у ґрунті знайшли аномальну форму заліза

Основні результати дослідження

Галактики із найшвидшими вітрами пропускали найменшу частку ультрафіолетового випромінювання.

Енергія вибухів наднових збурювала навколишнє середовище та збільшувала покриття з нейтрального газу й пилу, що затримували світло.

Випромінювання та слабші місцеві вітри молодих зірок дозволяють фотонам покидати галактики ще до того, як сформуються потужні галактичні вітри від наднових.

Читайте більше: Не позаземний розум: James Webb пояснив аномальний тепловий слід у космосі

Перегляд комп'ютерних моделей еволюції космосу

Отримані факти підтверджують альтернативну теорію, згідно з якою головну роль у реіонізації відігравала активність саме молодих зірок на ранніх етапах розвитку галактик.

Вчені пояснили: вибухи наднових відіграють центральну роль у сучасних гідродинамічних моделях, які пояснюють еволюцію Всесвіту.

Тепер науковцям доведеться внести корективи у симуляції, аби врахувати вплив випромінювання молодих зірок до моменту перших спалахів наднових.

Команда дослідників вже планує отримати додатковий час спостережень на телескопі Hubble для аналізу інших галактик.