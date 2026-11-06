Астрономи сплутали карлика з найдавнішою галактикою: як викрили помилку
Астрономи помилково прийняли об’єкт поблизу Землі за найдавнішу галактику у Всесвіті, світло від якої нібито подолало простір у понад 13 млрд років. Нове дослідження показало, що Capotauro - це холодний коричневий карлик.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Як зміщення об'єкта скасувало космічний рекорд?
Спершу вчені вирішили, що Capotauro розташований на рекордній відстані від Землі через особливості його світла. Воно поглиналося в певних діапазонах, а це характерно для водню в дуже давніх галактиках.
Однак порівняння знімків космічного телескопа JWST, зроблених у грудні 2022-го та червні 2026 року, виявило, що об’єкт трохи змістився - на 0,13 кутової секунди за 3,5 роки.
Таке переміщення свідчить, що Capotauro розташований усередині Чумацького Шляху. Якби це була прадавня галактика на краю спостережуваного Всесвіту, астрономи не змогли б зафіксувати такий рух.
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Чим насправді виявився загадковий об'єкт Capotauro?
За новими розрахунками вчених, Capotauro є надзвичайно холодним коричневим карликом типу Y, розташованим на відстані близько 2400 світлових років від Землі.
Це робить його одним із найвіддаленіших об'єктів такого класу, коли-небудь виявлених астрономами.
Особливості відкриття:
Температурний режим: температура поверхні знайденого Y-карлика становить близько 350 Кельвінів (77 градусів Цельсія).
Схожість спектрів: холодні коричневі карлики можуть легко "прикидатися" віддаленими галактиками через подібне поглинання світла у широких діапазонах.
Нові методи аналізу: науковці закликають обов'язково враховувати шаблони холодних коричневих карликів під час пошуку ультрадалеких об'єктів раннього Всесвіту.
Попри те, що Capotauro все ж не переписав історію виникнення перших галактик, відкриття надає астрономам важливі дані про розподіл та властивості найхолодніших субзоряних об'єктів у Чумацькому Шляху.